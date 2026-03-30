به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح دوشنبه در نشست کمیته بهداشتی تنگ ارم با اشاره به مطالبات مردمی و ضرورت تأمین سلامت و آرامش خاطر شهروندان، بر اجرای سریع و منسجم طرح جمعآوری سگهای بلاصاحب تأکید کرد.
وی اضافه کرد: هماهنگی کامل میان دستگاههای عضو کمیته، کلید موفقیت در این طرح است. شهرداری به عنوان متولی اصلی فضای شهری، دامپزشکی به عنوان ناظر بر مسائل بهداشتی و بیماریهای مشترک، و نیروی انتظامی به عنوان ضابط تأمینکننده امنیت اجرای طرح، باید با هماهنگی کامل پای کار باشند.
نماینده شبکه دامپزشکی در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت بیماریهای قابل انتقال از سگهای بلاصاحب، به ویژه بیماری هاری، بر ضرورت انجام فرآیند زندهگیری اصولی تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی و واکسیناسیون تأکید کرد.
مسئول بهداشت محیط نیز با اشاره به اهمیت رعایت موازین بهداشتی در تمام مراحل جمعآوری، انتقال و نگهداری، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام غیربهداشتی در این فرآیند شد.
نماینده اداره حفاظت محیط زیست نیز ضمن تأکید بر لزوم اجرای طرح با رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی و جلوگیری از آسیب به گونههای غیرهدف، بر نظارت کارشناسی بر نحوه اجرای طرح تأکید کرد.
در پایان این جلسه مقرر شد: شهرداری تنگ ارم با همکاری نیروی انتظامی و نظارت مستمر شبکه دامپزشکی و بهداشت محیط، هرچه سریعتر نسبت به جمعآوری سگهای بلاصاحب در سطح شهر اقدام کرده و ضمن ساماندهی محلهای تجمع، گزارش ادواری روند اجرای طرح را به بخشداری ارائه کند.
