صادرات بیش از ۷۸۰۰ تن محصولات کشاورزی هرمزگان از ابتدای جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جامعی اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۷ هزار و ۸۵۰ تن از محصولات کشاورزی استان هرمزگان به کشورهای منطقه و جهان صادر شده است. این دستاورد با وجود شرایط خاص کنونی، نشان از پویایی تولید و ظرفیت بی نظیر استان هرمزگان در تولید محصولات باغی، زراعی خارج فصل و گلخانه ای دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرد: این محصولات صادراتی شامل گوجه‌فرنگی، فلفل، بادمجان، پیاز، هندوانه، خیار، خرما و میگو بوده و عمدتا به کشورهایی از جمله عمان، عراق، قطر، هند، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان ارسال شده‌اند.

وی بیان کرد:این آمار حاکی از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی ، گلخانه‌ای و خارج از فصل و آبزیان در استان هرمزگان است. موفقیت در صادرات با وجود تحریم‌ها و شرایط جنگی، گواهی برکیفیت محصول، توانمندی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در عرصه بین‌المللی و ارتقای کیفیت و بازارپسندی این محصولات در سایر کشورهاست.