۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۹

جنگنده‌های آمریکایی صهیونی به یک شهر بازی در اصفهان حمله کردند

اصفهان - معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان یک شهربازی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی اظهار کرد: جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان شهربازی رویاها را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

وی ادامه داد: همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

