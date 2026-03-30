تشکیل کارگروه ویژه برآورد خسارات منازل در دهگلان پس از حملات هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه ضرغام‌نژاد صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی حملات صبح امروز که منجر به تخریب و آسیب به برخی منازل مسکونی شد، کارگروهی با هدف بررسی و برآورد میزان خسارات تشکیل شده است.

وی افزود: این کارگروه مسئولیت دارد خسارت‌های واردشده به منازل مسکونی و همچنین دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دهد تا روند جبران خسارت‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

فرماندار دهگلان با تأکید بر اینکه شهروندان نگران جبران خسارت‌های مادی خود نباشند، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداری و بخشداری نیست.

وی از شهروندان خواست: صرفاً نسبت به تهیه عکس و فیلم از خسارت‌های واردشده به منازل خود اقدام کرده و تا اعلام رسمی نحوه ثبت و پیگیری خسارت‌ها منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشند.

گفتنی است؛ جزئیات بیشتر درباره فرآیند ثبت خسارت و اقدامات اجرایی آتی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.