به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شادمان از ظرفیت قابل توجه این شهرستان در حوزه دامپروری خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ تن گوشت قرمز شامل گوساله، بره و بزغاله در هیرمند تولید و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده و پایش واحدهای فعال دامپروری بیان کرد: این میزان تولید می‌تواند نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز استان سیستان و بلوچستان به پروتئین دامی داشته و به کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص منطقه و سابقه دیرینه دامپروری در هیرمند افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از خشکسالی‌های متوالی در سال‌های اخیر، دامداران این شهرستان با بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت دام، بهبود تغذیه و توسعه واحدهای پرورش صنعتی توانسته‌اند روند تولید را حفظ کرده و در برخی بخش‌ها افزایش دهند.

شادمان ادامه داد: حمایت‌های دولتی و برنامه‌های جهاد کشاورزی در زمینه‌هایی مانند بیمه دام، تأمین نهاده‌های دامی و ارائه آموزش‌های تخصصی به دامداران، نقش مهمی در تقویت و پایداری تولید در این بخش داشته است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز در شهرستان خبر داد و گفت: شناسایی واحدهای نیمه‌فعال، افزایش بهره‌وری، ساماندهی زنجیره تأمین نهاده‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی پرواربندی از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی افزود: توسعه تولیدات دامی علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارهای روستایی و کاهش مهاجرت در منطقه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی موجود، شهرستان هیرمند می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت قرمز در شمال استان سیستان و بلوچستان تبدیل شود.