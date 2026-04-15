اشتغال ۵۲۰۰ نفر در گلخانه های هیرمند

مهدی شادمان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از رشد چشمگیر سطح گلخانه‌های این شهرستان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت گلخانه‌ها در هیرمند طی سال زراعی ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هیرمند اظهار داشت: توسعه گلخانه‌های خانگی و تجاری در هیرمند به عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت مصرف آب، افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، این طرح‌ها تاکنون برای پنج هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی، سطح کشت گلخانه‌ای از ۳۰ هکتار در سال زراعی ۱۴۰۳ به ۶۰ هکتار در سال زراعی ۱۴۰۴ رسیده است. گوجه‌فرنگی، خیار، فلفل، بادمجان و توت‌فرنگی از جمله مهم‌ترین محصولات تولیدی این گلخانه‌هاست که به بازارهای محلی، شهرستانی و استانی عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه گلخانه‌داران خبر داد و گفت: تشکیل اتحادیه گلخانه‌داران در دستور کار قرار گرفته تا زمینه برای ساماندهی فعالیت‌ها، توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.