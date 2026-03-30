فعالیت سامانه بارشی همراه با افزایش سرعت باد درسیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: از چهارشنبه تا آخر وقت پنجشنبه (۱۲ تا ۱۳ فروردین) رگبار بهاری گاهی رعدوبرق و تندباد شدیدبا احتمال بارش تگرگ به همراه کاهش دما در استان به ویژه ارتفاعات شرقی و جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی و محور زاهدان-بم وزش بادنسبتاشدید ازسمت جنوب غرب و از اواخرچهارشنبه تاپنج شنبه شب در شمال و نوارغربی استان وزش بادنسبتاشدید و سردشمالی وکاهش موقتی دما رخ خواهد داد.

ملاشاهی در پایان با توجه به شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع سیلاب های ناگهانی و وزش باد بر ضرورت اتخاذ تدابیر ایمنی در سطح استان تاکید کرد: از سفرهای غیرضروری بپرهیزید، فعالیت‌های کوهنوردی را متوقف کنید، و نسبت به ایمن‌سازی گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام فوری انجام دهید. همچنین از اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و چرای دام در ارتفاعات جدا خودداری شود.