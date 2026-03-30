۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

حمله دشمن به یک واحد مسکونی در زنجان ۳ شهید برجا گذاشت

زنجان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: در حمله صهیونی- آمریکایی به یک منزل مسکونی در زنجان سه نفر شهید و هفت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی گفت: این حمله حوالی ساعت چهار بامداد توسط رژیم صهیونی - آمریکایی به یک منزل مسکونی در شهر زنجان رخ داد.

وی اظهار داشت: کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان در حادثه حمله در حال انجام است.

صادقی افزود:در این‌حمله، واحد مسکونی دچار آسیب شده که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر در حال انجام است.

معاون استاندار زنجان در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد: مردم استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

وی بر ضرورت بی توجهی به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.

