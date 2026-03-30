انتشار راهنمای تغذیه بیماران در شرایط جنگ و بحران 

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه خالوئیفرد استادیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اهمیت حفظ وضعیت تغذیهای بیماران به ویژه بیماران بدحال در شرایط جنگی و حوادث گسترده، اظهار داشت: در چنین شرایطی ممکن است دسترسی به برق پایدار، آب استریل، تجهیزات استاندارد، نیروی انسانی آموزشدیده و حتی فرمولهای تجاری تغذیه انترال با محدودیت جدی مواجه شود.
وی ادامه داد: در این وضعیت، تیمهای درمانی ناچارند از منابع غذایی در دسترس برای تأمین نیازهای تغذیهای بیماران استفاده کنند.
خالوئیفرد تصریح کرد: این راهنما با تمرکز بر اصول ایمن و عملی تغذیه انترال و استفاده از Blenderized Tube Feeding خانگی تدوین شده تا کادر درمان بتوانند در شرایط محدودیت منابع نیز حمایت تغذیهای بیماران را به صورت ایمن و مؤثر ادامه دهند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هدف اصلی این راهنما کمک به تیمهای درمانی برای حفظ ایمنی بیمار، پیشگیری از عوارض و تضمین تداوم مراقبت تغذیهای در شرایط اضطراری است.
وی افزود: این راهنما در ۱۰ بخش اصلی تدوین شده و موضوعاتی همچون اصول کلی تغذیه انترال در شرایط بحران، معیارهای انتخاب بیمار، اصول ایمنی و بهداشت در تهیه فرمولهای دستساز، ترکیبات و فرمولهای پیشنهادی، روشهای تجویز، پایش وضعیت بیمار و مدیریت عوارض احتمالی را در بر میگیرد.
خالوئیفرد خاطرنشان کرد: در این راهنما همچنین بخشی اختصاصی به تغذیه از طریق ژنوستومی اختصاص یافته و یک پیوست تکمیلی نیز برای پایش و مدیریت مشکلات شایع در بیماران دریافت کننده تغذیه انترال پیشبینی شده است؛ موضوعی که میتواند در شرایط بحران به تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر تیمهای درمانی کمک کند.
