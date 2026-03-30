۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

انتشار راهنمای تغذیه بیماران در شرایط جنگ و بحران 

استادیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف پشتیبانی از کادر درمان در شرایط اضطراری، راهنمای «تغذیه انترال در شرایط جنگ و بحران» را تدوین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه خالوئی‌فرد استادیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اهمیت حفظ وضعیت تغذیه‌ای بیماران به‌ ویژه بیماران بدحال در شرایط جنگی و حوادث گسترده، اظهار داشت: در چنین شرایطی ممکن است دسترسی به برق پایدار، آب استریل، تجهیزات استاندارد، نیروی انسانی آموزش‌دیده و حتی فرمول‌های تجاری تغذیه انترال با محدودیت جدی مواجه شود.

وی ادامه داد: در این وضعیت، تیم‌های درمانی ناچارند از منابع غذایی در دسترس برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای بیماران استفاده کنند.

خالوئی‌فرد تصریح کرد: این راهنما با تمرکز بر اصول ایمن و عملی تغذیه انترال و استفاده از ‌Blenderized Tube Feeding خانگی تدوین شده تا کادر درمان بتوانند در شرایط محدودیت منابع نیز حمایت تغذیه‌ای بیماران را به‌ صورت ایمن و مؤثر ادامه دهند.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، هدف اصلی این راهنما کمک به تیم‌های درمانی برای حفظ ایمنی بیمار، پیشگیری از عوارض و تضمین تداوم مراقبت تغذیه‌ای در شرایط اضطراری است.

وی افزود: این راهنما در ۱۰ بخش اصلی تدوین شده و موضوعاتی همچون اصول کلی تغذیه انترال در شرایط بحران، معیارهای انتخاب بیمار، اصول ایمنی و بهداشت در تهیه فرمول‌های دست‌ساز، ترکیبات و فرمول‌های پیشنهادی، روش‌های تجویز، پایش وضعیت بیمار و مدیریت عوارض احتمالی را در بر می‌گیرد.

خالوئی‌فرد خاطرنشان کرد: در این راهنما همچنین بخشی اختصاصی به تغذیه از طریق ژنوستومی اختصاص یافته و یک پیوست تکمیلی نیز برای پایش و مدیریت مشکلات شایع در بیماران دریافت‌ کننده تغذیه انترال پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که می‌تواند در شرایط بحران به تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر تیم‌های درمانی کمک کند.

