مینا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سلامت لثه اظهار کرد: حفظ سلامت لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از بسیاری از مشکلات جدی دهان و دندان به شمار می‌رود و بی‌توجهی به آن می‌تواند در بلندمدت پیامدهای قابل توجهی برای افراد ایجاد کند.

وی افزود: در شرایطی که دسترسی به خدمات درمانی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد، توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه و رعایت اصول بهداشتی دهان و دندان اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا این اقدامات می‌تواند از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان جلوگیری کند.

این متخصص پریودانتیکس با اشاره به اینکه بی‌توجهی به بهداشت دهان می‌تواند در همه گروه‌های سنی مشکلات جدی ایجاد کند، گفت: عدم رعایت بهداشت مناسب ممکن است به بروز بیماری‌های لثه، تحلیل استخوان اطراف دندان و در نهایت از دست رفتن دندان‌ها منجر شود.

جمشیدی در ادامه با ارائه توصیه‌هایی برای حفظ سلامت دندان‌ها در کودکان بیان کرد: برای کودکان بالای دو سال استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید حداقل دو بار در روز توصیه می‌شود و همچنین کاهش مصرف مواد شیرین و قندی نقش مهمی در پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های کودکان دارد.

وی با اشاره به ضرورت مراقبت‌های بهداشتی در بزرگسالان نیز گفت: مسواک زدن منظم، استفاده روزانه از نخ دندان و پرهیز از مصرف دخانیات و مواد غذایی اسیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ سلامت لثه و بافت‌های اطراف دندان کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده پوسیدگی یا التهاب در بخش‌هایی از دهان، تمیز نگه داشتن آن ناحیه و رعایت دقیق بهداشت دهان می‌تواند از پیشرفت مشکل جلوگیری کند. با این حال اگر درد، تورم یا ناراحتی ادامه پیدا کند، مراجعه به دندانپزشک و استفاده از داروهای تجویز شده ضروری است.

وی همچنین درباره برخی علائم هشداردهنده گفت: تورم در ناحیه صورت یا اطراف دندان‌ها می‌تواند نشانه وجود عفونت باشد و در چنین شرایطی باید در اسرع وقت به دندانپزشک مراجعه کرد، زیرا در برخی موارد درمان دارویی از جمله مصرف آنتی‌بیوتیک لازم خواهد بود.

جمشیدی در ادامه به آسیب‌های ناشی از ضربه به دندان اشاره کرد و افزود: در صورت بروز ضربه یا آسیب به دندان‌ها، مراجعه سریع به دندانپزشک اهمیت زیادی دارد، زیرا اقدام به موقع می‌تواند احتمال حفظ و درمان موفق دندان را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: سلامت لثه و بافت‌های اطراف دندان نقش مهمی در حفظ طولانی‌مدت دندان‌ها و ارتقای سلامت عمومی بدن دارد و رعایت اصول بهداشتی ساده اما مستمر می‌تواند از بسیاری از مشکلات و عوارض ناخواسته جلوگیری کند و کیفیت زندگی افراد را بهبود ببخشد.