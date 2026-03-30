به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان در اطلاعیه‌ای از آغاز مجدد فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، ادامه برنامه‌های آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ از روز ۱۵ فروردین‌ماه به صورت کامل در بستر آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

طبق اعلام دانشگاه اصفهان، کلاس‌های درسی در شرایط عادی به شکل آنلاین برگزار می‌شود و در مواقع اضطراری نیز امکان ارائه آموزش به صورت آفلاین برای دانشجویان فراهم خواهد بود تا روند آموزشی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان همچنین تأکید کرده است که هدف از این تصمیم، حفظ تداوم فعالیت‌های آموزشی و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند تحصیل دانشجویان است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری منظم کلاس‌ها در بسترهای الکترونیکی انجام شده است.

در این اطلاعیه از استادان و دانشجویان خواسته شده است مطابق برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی، در کلاس‌های مجازی حضور داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل فنی از طریق سامانه‌های دانشگاه موضوع را پیگیری کنند.