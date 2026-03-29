به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم شهر بیجار، با اشاره به شرایط حساس منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی اظهار کرد: ملت ایران طی دهههای گذشته با حفظ وحدت و انسجام، در برابر توطئههای گوناگون ایستادگی کرده و نقشههای استکبار جهانی را خنثی کرده است.
وی با قدردانی از حضور پرشور مردم استان افزود: مردم کردستان همانند سایر نقاط کشور، با بصیرت و هوشیاری مثالزدنی همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و در بزنگاههای مختلف حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی نشان دادهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ادامه به اقدامات انجامشده برای تأمین نیازهای اساسی مردم اشاره کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده و برگزاری مستمر جلسات قرارگاه اقتصادی، روند تأمین کالاهای اساسی، اقلام استراتژیک و سوخت بدون وقفه در حال انجام است.
ورمقانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز داریم و باید از هرگونه رفتار و گفتاری که به تفرقه دامن میزند، پرهیز شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر سرمایه اجتماعی کشور و همراهی مردم، تمامی توطئههای دشمنان ناکام خواهد ماند و مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی با قدرت ادامه مییابد.
