۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

تأکید وزیر نیرو بر نقش راهبردی بهره‌برداران برق در حفظ پایداری شبکه

وزیر نیرو با حضور در جمع همکاران بهره‌بردار صنعت برق، از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی آنان در دوره چهل روزه جنگ تحمیلی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی با حضور در جمع همکاران بهره‌بردار صنعت برق، ضمن خداقوت به کارکنان عملیاتی و فنی، نقش کلیدی و بی‌بدیل آنان را در حفظ پایداری شبکه برق کشور در شرایط دشوار و حساس مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار داشت: همراهی، تعهد و استقامت شما همکاران، موجب شد تا علی‌رغم فشارها و تهدیدات، خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت آمادگی و تاب‌آوری صنعت برق افزود: تجربه این دوران نشان داد که سرمایه اصلی این صنعت، نیروی انسانی متخصص و متعهد آن است که در سخت‌ترین شرایط نیز پای کار خدمت به مردم ایستاده‌اند.

در این بازدید، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با حضور در کنار وزیر نیرو، وی را همراهی کرده و بر هم‌افزایی مدیریتی و اهمیت پشتیبانی مستمر از بهره‌برداران صنعت برق در شرایط ویژه تأکید شد

علی فروزانفر

