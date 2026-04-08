به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی با حضور در جمع همکاران بهرهبردار صنعت برق، ضمن خداقوت به کارکنان عملیاتی و فنی، نقش کلیدی و بیبدیل آنان را در حفظ پایداری شبکه برق کشور در شرایط دشوار و حساس مورد تأکید قرار داد.
وی اظهار داشت: همراهی، تعهد و استقامت شما همکاران، موجب شد تا علیرغم فشارها و تهدیدات، خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.
وزیر نیرو با اشاره به اهمیت آمادگی و تابآوری صنعت برق افزود: تجربه این دوران نشان داد که سرمایه اصلی این صنعت، نیروی انسانی متخصص و متعهد آن است که در سختترین شرایط نیز پای کار خدمت به مردم ایستادهاند.
در این بازدید، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با حضور در کنار وزیر نیرو، وی را همراهی کرده و بر همافزایی مدیریتی و اهمیت پشتیبانی مستمر از بهرهبرداران صنعت برق در شرایط ویژه تأکید شد
