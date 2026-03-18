تمدید قراردادهای بازار برق تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ در شرایط اضطرار جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در پی تداوم شرایط اضطرار ناشی از جنگ تحمیلی و به‌منظور حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مناسبات مالی و حقوقی فعالان صنعت برق، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو با صدور نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مجوز تمدید بدون تغییر قراردادهای فعلی بازار برق را صادر کرد.

این گزارش حاکی از آن است که بر اساس مجوز مصطفی رجبی مشهدی، سرپرست معاونت برق و انرژی با توجه به اینکه بررسی و تصویب قراردادهای بازار برق در هیأت تنظیم بازار برق به دلیل شرایط اضطراری و جنگی نهایی نشده، مقرر شده است «تمامی قراردادهای موجود بازار برق تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ عیناً و بدون هیچ‌گونه اصلاحی تمدید شوند».

در عین حال، در متن ابلاغیه تأکید شده است در فاصله تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، «ویرایش نهایی قرارداد خرید برق» براساس مصوبات هیأت تنظیم بازار برق انجام و نسخه نهایی برای طرح و تصویب به هیأت تنظیم بازار برق ارائه شود

این تصمیم، در کنار تثبیت موقت شرایط قراردادها در بازار برق، از منظر سیاست‌گذاری به‌عنوان اقدامی برای افزایش اطمینان فعالان بازار و تداوم بی‌وقفه مبادلات برق در شرایط جنگی ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن فراهم کردن زمان لازم برای تکمیل فرآیند اصلاحات قراردادی، از بروز اختلال در روابط قراردادی میان تولیدکنندگان، خریداران و سایر ذی‌نفعان شبکه برق جلوگیری می‌کند.