وزارت نیرو: احتمال خاموشی سراسری بسیار بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با انتشار یک کلیپ اطلاعرسانی درباره تهدیدات مطرحشده علیه زیرساختهای کشور اعلام کرد که شبکه برق ایران برای مواجهه با سختترین سناریوها طراحی شده و احتمال خاموشی سراسری بسیار بعید است.
در این کلیپ تأکید شده است که شبکه برق ایران از ابتدا با پراکندگی بالا و با در نظر گرفتن شرایط بحرانی طراحی شده تا در صورت بروز آسیب در یک بخش، سایر مناطق بتوانند بهصورت مستقل به خدمترسانی ادامه دهند.
بر اساس توضیحات ارائهشده در این ویدئو، قطعات یدکی کافی، استقرار ژنراتورهای سیار و اضطراری و همچنین آمادهباش کامل تیمهای فنی از جمله تمهیداتی است که برای حفظ پایداری شبکه برق کشور در نظر گرفته شده است.
به گفته وزارت نیرو، غیرمتمرکز بودن شبکه برق سبب میشود حتی در صورت آسیب دیدن یک منطقه، کل کشور با خاموشی ناگهانی مواجه نشود.
در این کلیپ از شهروندان خواسته شده است برای کاهش مشکلات احتمالی در صورت وقوع خاموشیهای محدود، دستگاههایی مانند پاوربانک و چراغقوه خود را شارژ نگه دارند و از باز کردن غیرضروری درِ فریزر خودداری کنند، زیرا مواد غذایی در فریزر دستکم تا ۲۴ ساعت سالم باقی میماند.
وزارت نیرو در این ویدئو همچنین اعلام کرده است که زمان کافی برای ترمیم خسارتهای احتمالی وجود دارد و تاکنون بیش از ۱۹۰۰ مورد خسارت در صنعت برق بازسازی شده است. همچنین طی سالهای اخیر مانورهای متعددی برای افزایش آمادگی در شرایط بحران برگزار شده است.
در پایان این کلیپ تأکید شده است که صنعت برق کشور برای مواجهه با بدترین سناریوها آماده است و از مردم خواسته شده ضمن حفظ خونسردی، به شایعات درباره قطعی طولانیمدت برق توجه نکنند.
