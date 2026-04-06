۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

غیرت و شجاعت گروه‌های ضربت رفع خاموشی برق، مایه افتخار است

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با حضور در جمع کارکنان عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای تهران، از نزدیک در جریان روند تأمین برق مشترکان و ترمیم و بازسازی شبکه برق آسیب دیده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران عملیاتی برق در همه بخش‌ها، بر لزوم حفظ هوشیاری و آمادگی شبکه‌های انتقال و پست‌های برق و همچینن خدمت رسانی بخش توزیع به مشترکین تاکید کرد.

در طی این بازدید گزارش کاملی از اقدامات جهادی همکاران گروه‌های ضربت رفع خاموشی و برقراری مجدد شبکه‌های انتقال و توزیع، پس از حملات دشمن ارائه شد.

رجبی مشهدی ضمن خداقوت و دستمریزاد به همکاران این بخش گفت: غیرت و شجاعت این همکاران که درشرایط بحرانی و خطرناک و با فاصله کمی از حملات هوایی دشمن پای کار می‌آیند و پس از ایمن کردن محیط، با امکانات حداقلی، شبکه برق را به سرعت پایدار می‌کنند مایه افتخار و مباهات این صنعت هستند.

رجبی مشهدی افزود: استمرار جریان برق رسانی در شرایط ویژه جنگی برای همه مشترکان، باعث دلگرمی مردم است و دعای خیر مردم پشتوانه این تلاش و کوشش جهادی خواهد بود.

در ادامه این بازدید، گزارش‌هایی از اجرای طرح‌های هوشمندسازی و نصب تجهیزات پیشرفته برای پایش لحظه‌ای پارامترهای شبکه ارائه و فعالیت های زیربنایی مهم برای استفاده از حداکثر توان فنی و تخصصی بومی برق، جهت جلوگیری از ایجاد ناپایداری در برابر تهدید های شبکه برق کلان‌شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

علی فروزانفر

    پربازدیدها

    پربحث‌ها