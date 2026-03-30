تخریب ۲ سد غیرمجاز و نجات عقاب مصدوم در آستارا

محمدرضا سلامی ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نهمین روز از فروردینماه ۱۴۰۵، یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان با همکاری یگان حفاظت منابع آبزیان، برنامههای کنترلی و حفاظتی گستردهای را با هدف صیانت از زیستبومهای رودخانهای و حیاتوحش منطقه اجرا کرد.
وی افزود: گشت و کنترل مشترک یگان حفاظت محیطزیست و منابع آبزیان استان در محور رودخانههای شهرستان انجام شد و همچنین از مرکز صید و تکثیر اداره شیلات در رودخانه چلوند بازدید صورت گرفت تا وضعیت تولید و رهاسازی آبزیان و روند حفاظت از زیستگاههای آبی مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست آستارا با اشاره به مقابله جدی با ساختوسازهای غیرمجاز در بستر رودخانهها افزود: در جریان این عملیات، دو دهنه سد غیرمجاز (کلهام) که بهصورت غیرقانونی در بستر رودخانه مرداب آستارا ایجاد شده بود، شناسایی و تخریب شد.
وی همچنین از نجات، نگهداری و تیمارداری یک بهله عقاب مصدوم در پاسگاه محیطبانی خبر داد و گفت: این پرنده شکاری پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، در صورت تکمیل مراحل بهبودی، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده خواهد شد.
سلامی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجامشده با هدف حفاظت از تنوع زیستی و پیشگیری از هرگونه آسیب به زیستبومهای حساس شهرستان بوده و این روند با جدیت در روزهای آتی ادامه خواهد یافت.
