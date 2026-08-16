لمینت دندان در تهران/ جدول قیمت ۱۴۰۵+ انتخاب کلینیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر از طرح لبخند خود ناراضی هستید و قصد اصلاح آن را دارید، باید بدانید قیمت لمینت دندان به یک عدد ثابت محدود نمیشود. جنس و برند سرامیک، لابراتوار، تعداد دندانها، تخصص و تجربه دندانپزشک، میزان آمادهسازی دندان و نوع خدمات ارائه شده در کلینیک این هزینه را تحت تاثیر قرار میدهند. در ادامه این مطلب ضمن بررسی بازههای قیمتی اعلامشده در سال ۱۴۰۵، تفاوت انواع لمینت را از نظر قیمت، ماندگاری و روند درمان را مقایسه کرده و معیارهای مهم هنگام انتخاب کلینیک دندانپزشکی در تهران را هم توضیح دادهایم.
قیمت لمینت دندان در تهران ۱۴۰۵
قیمت لمینت در تهران در سال ۱۴۰۵ با توجه به نوع متریال و کلینیک متفاوت است. برای مثال قیمت اعلام شده برای هر واحد لمینت دندان از سوی برخی مراکز درمانی از حدود ۱۲ میلیون تومان شروع و به ۳۵ میلیون تومان هم میرسد. همچنین در برخی مراکز دیگر قیمت زیرکونیا حدود ۱۵ میلیون و IPS و E-max حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. قیمت قطعی لمینت دندان برای هر بیمار باید پس از معاینه و مشخص شدن طرح درمان تعیین خواهد شد. با این وجود بیمارانی که پرداخت هزینه به صورت یکجا برایشان دشوار است میتوانند از گزینه لمینت اقساطی دندان در غرب تهران استفاده کنند.
در جدول زیر قیمت انواع لمینت دندان در تهران برای سال ۱۴۰۵ ارائه شده است.
|
نوع لمینت
|
بازه تقریبی هر واحد در ۱۴۰۵
|
ویژگی اصلی
|
زیرکونیا
|
حدود ۱۲.۸ تا ۱۵ میلیون تومان به بالا
|
گزینههای متنوع و استحکام مناسب
|
Vita
|
حدود ۱۴.۸ میلیون تومان به بالا
|
ظاهر طبیعی و شناختهشده
|
IPS
|
حدود ۱۸ تا ۲۰.۵ میلیون تومان
|
زیبایی و ثبات رنگ مناسب
|
E-max
|
حدود ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان به بالا
|
شفافیت و زیبایی طبیعی
|
Top E-max
|
حدود ۳۰ میلیون تومان
|
متریال رده بالاتر
|
Super E-max
|
حدود ۳۵ میلیون تومان
|
گزینه گرانتر با تمرکز بر زیبایی
مقایسه انواع لمینت دندان
لمینتها از نظر روش ساخت و جنس با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت روی میزان مقاومت، ظاهر، روند درمان و قیمت لمینت دندان در تهران اثر میگذارد. در جدول زیر انواع لمینت با یکدیگر مقایسه شده است.
|
نوع ونیر
|
هزینه نسبی
|
دوام تقریبی
|
روند درمان
|
ویژگی مهم
|
کامپوزیتی
|
اقتصادیتر
|
معمولا کمتر از سرامیک
|
اغلب سریعتر
|
قابلیت ترمیم و هزینه پایینتر
|
فلدسپاتیک
|
متوسط تا بالا
|
مناسب
|
نیازمند ساخت اختصاصی
|
ظاهر بسیار طبیعی
|
E-max
|
بالا
|
بالا
|
قالبگیری یا اسکن، ساخت و نصب
|
شفافیت و زیبایی مطلوب
|
زیرکونیا
|
بالا
|
بالا
|
ساخت لابراتواری
|
استحکام بالا
|
لمینت کمتراش یا No-Prep
|
متغیر
|
وابسته به شرایط دندان
|
آمادهسازی کمتر در افراد مناسب
|
مناسب همه افراد نیست
راهنمای انتخاب کلینیک برای لمینت دندان در تهران
انتخاب کلینیک نباید تنها بر اساس قیمت انجام شود؛ زیرا لمینت یک درمان زیبایی بوده که ساختار دندان و ظاهر لبخند وابسته به آن است. در ادامه این قسمت معیارهای کلیدی در انتخاب کلینیک برای لمینت را مورد بررسی قرار دادهایم.
تجربه و تخصص دندانپزشک
قبل از تصمیمگیری درباره انتخاب کلینیک نمونهکارهای واقعی دندانپزشک را بررسی کرده و از تخصص و تجربه خوب او در درمانهای زیبایی و ونیرهای دندانی مطمئن شوید. طراحی لبخند باید هماهنگ با فرم صورت، لثه و دندانها طراحی شود.
معاینه و مشاوره پیش از درمان
دندانپزشک باید قبل از درمان دندانها، لثه و وضعیت بایت را معاینه کند و درباره انتظارات زیبایی بیمار از او سوال بپرسد. معمولا هزینهای که پیش از معاینه اعلام میشود تنها یک قیمت قطعی و عمومی است و نمیتوان آن را برآورد دقیقی از هزینهها در نظر گرفت.
شرایط پرداخت اقساطی
بسیاری از بیماران به دنبال روشهایی برای پرداخت مرحلهای هستند. در چنین مواقعی بهتر است بیمار طرح اقساطی را بررسی کند و از مجموع مبلغ پرداختی، پیشپرداخت، تعداد اقساط و شرایط ضمانت آگاه شود. شرایط پرداخت اقساطی در کلینیک دندانپزشکی شبانهروزی غرب تهران برقرار است.
کیفیت مواد و لابراتوار
نوع سرامیک، کیفیت ساخت لابراتوار و برند مواد اولیه از عوامل مهمی هستند که نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار میدهند. بهتر است پیش از اقدام به درمان، از متریال مورد استفاده کلینیک و لابراتواری که لمینت در آن ساخته خواهد شد آگاه شوید.
بیمه و پوشش هزینه
لمینت به طور معمول یک درمان زیبایی است و بسیاری از بیمهها هزینه آن را تحت پوشش قرار نمیدهند؛ با این وجود شرایط بیمهها و قراردادهای آنها در همه کلینیکها یکسان نیست. پیشنهاد میکنیم قبل از شروع درمان، درباره سهم بیمه و خدمات قابل پوشش آن در کلینیک موردنظر سوال کنید.
مشاوره رایگان و شفافیت هزینه
در کلینیکهایی که مشاوره اولیه را به صورت رایگان ارائه میدهند، بیمار این فرصت را دارد تا درباره تعداد واحدهای مورد نیاز، نوع متریال، مراحل درمان و هزینههای جانبی سوال کرده و از آنها مطلع شود. قیمت نهایی باید تا حد امکان شفاف اعلام شود و هزینههای احتمالی مانند درمانهای پیشنیاز جداگانه مشخص شوند.
چه عواملی روی قیمت لمینت دندان تاثیر دارد؟
قیمت نهایی لمینت نتیجه چندین عامل مهم است و نمیتوان آن را تنها به نام برند وابسته دانست. عوامل مهمی که روی قیمت لمینت دندان تاثیر میگذارند عبارتاند از:
نوع و کیفیت سرامیک: E-max، زیرکونیا، فلدسپاتیک و دیگر متریال از نظر قیمت و ویژگیهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند.
تعداد واحدهای مورد نیاز: هزینه درمان به طور بر اساس تعداد دندانهای تحت درمان محاسبه میشود؛ بنابراین هر چقدر تعداد واحدهای نیازمند لمینت بیشتر باشد، هزینه درمان هم افزایش مییابد.
وضعیت اولیه دندانها: اگر دندانها دچار مشکلاتی مانند پوسیدگی، التهاب لثه یا شکستگی باشند، ممکن است قبل از لمینت به درمانهای دیگری نیاز داشته باشند.
تکنولوژی و تجهیزات کلینیک: سیستمهای CAD/CAM، اسکن دیجیتال و طراحی دیجیتال لبخند تکنولوژیهای مدرنی هستند که میتوانند روی روند درمان و قیمت نهایی لمینت اثر بگذارند.
مهارت دندانپزشک: انتخاب رنگ، طراحی فرم، آمادهسازی دندان و چسباندن صحیح ونیر به تجربه و مهارت دندانپزشک بستگی دارد.
هزینه لابراتوار: بخش مهمی از هزینه نهایی لمینت را کیفیت ساخت و نوع سرامیک مورد استفاده در لابراتوار تشکیل میدهد.
موقعیت جغرافیایی کلینیک: به طور معمول هزینه خدمات دندانپزشکی در مناطق مختلف تهران متفاوت است، اما این معیار برای انتخاب کلینیک به تنهایی درست نیست.
نتیجهگیری
هزینه لمینت در تهران در سال ۱۴۰۵، قیمت ثابتی ندارد و نوع متریال، تعداد واحدها، وضعیت دندانها، کیفیت لابراتوار و مهارت دندانپزشکی وابسته است. با توجه به قیمتهایی که در حال حاضر در بازار هستند هزینه هر واحد میتواند فاصله زیادی بین گزینههای اقتصادیتر و متریالهای رده بالاتر دارد. اگر بین انتخاب چند کلینیک مردد هستید، بهتر است ابتدا معاینه و طرح درمان دریافت کنید و بعد قیمتها را مقایسه کنید.
سوالات متداول
قیمت لمینت دندان در تهران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
بسته به نوع متریال و کلینیک، قیمت هر واحد میتواند از حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان شروع شود و برای متریالهای رده بالاتر به بیش از ۳۰ میلیون تومان برسد.
لمینت E-max بهتر است یا زیرکونیا؟
هیچکدام برای همه بیماران بهترین نیستند؛ انتخاب باید بر اساس وضعیت دندان، بایت، نیاز زیبایی و نظر دندانپزشک انجام شود.
لمینت دندان چند سال دوام دارد؟
با مراقبت مناسب، لمینتها معمولا چندین سال دوام دارند و در بسیاری از موارد عمر آنها حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گزارش میشود.
آیا لمینت دندان تحت پوشش بیمه است؟
چون لمینت اغلب درمانی زیبایی محسوب میشود، بسیاری از بیمهها آن را پوشش نمیدهند؛ شرایط بیمه باید پیش از درمان بررسی شود.
آیا امکان انجام لمینت به صورت اقساطی وجود دارد؟
بعضی کلینیکها طرحهای پرداخت اقساطی ارائه میکنند، اما پیشپرداخت، تعداد اقساط و شرایط آن در هر مرکز متفاوت است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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