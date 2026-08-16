بررسی قیمت هوندا آکورد؛ آیا هنوز ارزش خرید دارد؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هوندا آکورد یکی از جذابترین سدانهای خانوادگی ژاپنی بازار ایران در دهه ۱۳۹۰ شمسی بود. دو مشکل اساسی یعنی عرضه محدود و خدمات پس از فروش نهچندان گسترده موجب شد تا هوندا اکورد آنطور که باید و شاید در بازار خودرو ایران عملکرد موفق نداشته باشد. اگر بودجهای بین ۴ تا ۶ میلیارد در اختیار دارید و با هوندا آکورد بهعنوان یکی از گزینههای موجود در بین خودروهای کارکرده روبهرو هستید، مطالعه این مطلب به شما کمک میکند تا ضمن آگاهی از قیمت هوندا آکورد در تیپهای مختلف درباره ارزش خرید آن بهتر قضاوت کنید.
قیمت هوندا آکورد در مرداد ۱۴۰۵
هوندا آکورد در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ در ۴ تیپ زیر به بازار ایران عرضه شد:
هوندا آکورد EX-A
هوندا آکورد EX-B
هوندا آکورد LX-B
هوندا آکورد EX-L
جالب است بدانید بهتازگی تیپ هیبریدی این خودرو به نام هوندا آکورد e:PHEV مدل ۲۰۲۵ نیز وارد بازار شده است. در جدول زیر، قیمت هوندا آکورد در تیپهای مختلف را مشاهده میکنید.
|
تیپ و مدل خودرو
|
قیمت (تومان)
|
هوندا آکورد EX-A (۲۰۱۳ – ۲۰۱۴)
|
۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|
هوندا آکورد EX-B (۲۰۱۳ – ۲۰۱۶)
|
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|
هوندا آکورد LX-B (۲۰۱۳)
|
۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|
هوندا آکورد EX-L (۲۰۱۳ – ۲۰۱۶)
|
۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
|
هوندا آکورد e:PHEV (۲۰۲۵)
|
۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
آیا هوندا آکورد ارزش خرید دارد؟
علیرغم اینکه بیش از ۱۰ سال از زمان عرضه مدلهای قدیمی هوندا آکورد در بازار ایران میگذرد؛ اما هنوز این خودرو طرفداران زیادی در بین علاقهمندان به ماشینهای سدان ژاپنی دارد. ضمن اینکه قیمت هوندا آکورد نیز در بازه ۴ تا ۶ میلیارد تومان برای بسیاری از خریداران با این بودجه میتواند وسوسه کننده باشد.
سوال اصلی این است که با توجه به سن خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، آیا هنوز خرید هوندا آکورد منطقی است یا نه؟ پاسخ کوتاه این است که بله، هنوز ارزش خرید دارد؛ اگر خریدار بهدنبال خودرویی کمدردسر، با کیفیت رانندگی بالا و دوام طولانی مدت باشد، آکورد هنوز گزینهای جذاب است. البته نباید فراموش کنید علیرغم استهلاک پایین، هزینه قطعات یدکی اصل هوندا آکورد در ایران بالاست و شاید پیدا کردن تعمیرکار متخصص این خودرو نیز در تمام شهرها آسان نباشد.
مشخصات فنی موتور و گیربکس هوندا آکورد
هوندا آکوردهای عرضهشده در ایران در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از موتور بنزینی ۴ سیلندر ۲.۴ لیتری بهره میبرند. این پیشرانه بهطور کلی به قدرت مناسب، نرمی قابلقبول و دوام خوب معروفاند. بسته به تیپ و بازار، خروجی موتور تفاوتهایی (حداکثر قدیت ۱۷۳ تا ۱۸۹ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۲۲۶ تا ۲۴۷ نیوتن متر) دارد؛ اما در مجموع، آکورد خودرویی نیست که از نظر شتاب خیرهکننده باشد؛ بیشتر روی تعادل، کشش کافی و راندمان مناسب تمرکز دارد.
گیربکس این خودروها معمولا از نوع CVT یا در برخی نسخهها گیربکس اتوماتیک AT است. مزیت CVT در مصرف سوخت بهتر و حرکت نرمتر است، اما اگر سرویسپذیری آن نادیده گرفته شود، هزینهبر میشود. در مقابل، گیربکسهای اتوماتیک سنتی از نظر حس رانندگی شاید جذابتر باشند، ولی در کارکردهای بالاتر ممکن است نرمی و کیفیت اولیه را از دست بدهند.
استهلاک و هزینه نگهداری هوندا آکورد
یکی از نقاط قوت اصلی آکورد، استهلاک پایینتر از بسیاری از رقبای اروپایی و حتی بعضی مدلهای کرهای است. موتورهای هوندا معمولا عمر بالایی دارند و اگر سرویسها بهموقع انجام شوند، میتوانند تا ۵۰۰ هزار کیلومتر بدون دردسر جدی کار کنند. با این حال، چون این خودرو در ایران وارداتی و نسبتاً محدود است، دسترسی به بعضی قطعات خاص و بدنه همیشه آسان نیست. بههمین دلیل، لازم است در صورت تمایل به خرید هوندا آکورد بهدنبال مدلهای سالم و اصطلاحا تمیز این خودرو باشید.
هزینه نگهداری آکورد در حد خودروهای اقتصادی نیست. قیمت قطعات یدکی اصل هوندا آکورد معمولا بالاست و همچنین تعمیرکاران متخصص نیز دستمزد نسبتا بالایی برای تعمیر این خودرو دریافت میکنند.
ایمنی و کیفیت هندلینگ هوندا آکورد
هوندا آکورد از نظر ایمنی شرایط مطلوب دارد. وجود ۶ ایربگ، ترمزهای قابلاعتماد، پایداری خوب بدنه و سیستمهای کمکی باعث میشود این خودرو از نظر امنیت در سطح قابل قبولی قرار بگیرد. شاسی مستحکم و رفتار متعادل خودرو در شرایط اضطراری، حس امنیت بیشتری به راننده و سرنشین میدهد.
یکی از نقاط قوت هوندا آکورد در هندلینگ و تعادل شاسی است. این خودرو در رانندگی شهری و جادهای فرمانپذیری خوبی دارد و نسبت به بسیاری از سدانهای همرده، حس اطمینان بیشتری منتقل میکند. فرمان دقیق، پایداری مناسب در سرعتهای بالا و رفتار قابل پیشبینی در پیچها باعث میشود آکورد از نظر دینامیکی هنوز هم جذاب باشد.
ابعاد، مصرف سوخت و عایقبندی کابین هوندا آکورد
کیفیت عایقبندی آکورد مناسب است. صدای باد، موتور و جاده در سرعتهای معمولی کنترل شده است و کابین حس آرامش مناسبی دارد. این ویژگی در سفرهای طولانی خیلی به چشم میآید.
مصرف سوخت ترکیبی هوندا آکورد حدود ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. بههمین دلیل از نظر مصرف سوخت در شمار خودروهای کممصرف قرار نمیگیرد.
هوندا آکورد بهدلی ابعاد بزرگ یک سدان خانوادگی ایدهآل برای مسافرت است؛ اما باید توجه داشته باشید طول حدود ۵ متری این خودرو باعث میشود رانندگی با آن در معابر پرترافیک شهری تا حدی مشکل باشد.
هوندا آکورد بخریم یا نه؟
رویهمرفته هوندا آکورد ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ در بازار ایران هنوز هم خودرویی ارزشمند است؛ خودرویی که از نظر فنی، هندلینگ، ایمنی و کیفیت کلی، بالاتر از میانگین بازار قرار میگیرد. در عین حال، باید پذیرفت که هزینه نگهداری، دسترسی به قطعات و حساسیت برخی بخشها باعث میشود خرید آن برای همه مناسب نباشد. اگر بخواهیم منصفانه جمعبندی کنیم، ارزش خرید هوندا آکورد در بازار ایران حدود ۷ از ۱۰ است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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