آزاد شیخ‌ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان و متخلفان حیات وحش، اظهار کرد: در پی وصول گزارشی از سوی دوستداران محیط زیست مبنی بر نگهداری تعدادی از گونه‌های حیات وحش در یکی از مراکز تولیدی استان، پیگیری موضوع به صورت جدی در دستور کار یگان حفاظت این اداره کل قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: بر همین اساس، پس از انجام بررسی‌های لازم و تحقیقات میدانی دقیق توسط نیروهای یگان، محل اختفاء و نگهداری این جانوران شناسایی شد.

وی با اشاره به روند اجرای این عملیات، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی مبنی بر دریافت حکم ورود به محل مورد نظر انجام گرفت و در همین راستا بدون کوچکترین معطلی، گروهی متشکل از محیط‌بانان با همکاری مأموران نیروی انتظامی به محل اعزام شدند.

شیخ‌ویسی ادامه داد: نیروهای اعزامی پس از هماهنگی‌های لازم نسبت به بازرسی از مرکز تولیدی مذکور اقدام کردند که در این راستا، علاوه بر ۶ رأس آهوی ایرانی زنده که در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شدند، تعداد ۳ قطعه فلامینگو نیز کشف و ضبط گردید.

وی در خصوص وضعیت انتقال و نگهداری این حیوانات بیان کرد: آهوهای زنده‌گیری شده با همکاری اداره نظارت بر امور حیات وحش استان به یکی از مراکز قرنطینه حیات وحش در سطح استان منتقل شدند تا پس از بررسی‌های لازم دامپزشکی و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شوند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه درباره وضعیت فلامینگوهای مکشوفه نیز توضیح داد: با توجه به اینکه این فلامینگوها شرایط پرواز نداشتند، با هماهنگی‌های انجام شده به یکی از مراکز مجاز نگهداری حیات وحش انتقال یافتند تا پس از مراقبت، بازتوانی و حصول اطمینان از سلامت آنان، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شوند.

شیخ‌ویسی در پایان از تشکیل پرونده تخلف برای شخص خاطی در این رابطه خبر داد و خاطرنشان کرد: فرد متخلف پس از تکمیل مستندات، برای سیر مراحل قانونی و برخورد بازدارنده به دستگاه قضایی معرفی شد.