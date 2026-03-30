اعلام همبستگی نخبگان و روشنفکران مصری با مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دهها روشنفکر و سیاستمدار مصری بیانیهای را امضا کردند که در آن حمایت خود را از مردم و دولت ایران و مقاومت اسلامی در لبنان اعلام کرده و نسبت به طرح دونالد ترامپ برای نابودی منطقه به نفع رژیم صهیونیستی هشدار دادند.
بر اساس این گزارش، طیف گستردهای از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و حرفهای در مصر همبستگی کامل خود را با جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به آن تحمیل شده است، اعلام کردند. جنگی که هدف آن نابودی تواناییهای منطقه و کاهش قدرت منطقهای ایران به نفع پروژه استعماری است.
امضاکنندگان، از جمله رهبران حزب الکرامه، روزنامهنگاران و دانشگاهیان مصر همچنین ضمن اعلام همبستگی کامل خود با مردم لبنان و مقاومت شجاعانه آنها، بر مشروعیت کامل پاسخ مردم لبنان به اشغالگران با هر وسیله ممکن تأکید کردند.
در این بیانیه تصریح شده است که هرگونه تلاش برای دور زدن این مشروعیت، «کودتا علیه اصول ملی و بینالمللی» محسوب میشود.
امضاکنندگان بیانیه تصریح کردند که مردم جنوب لبنان با توجه به تسلیم شدن برخی از دولتهای متوالی در برابر اراده غرب، در حال اعمال حق ذاتی خود برای مقاومت در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل هستند.
امضاکنندگان با ابراز افتخار از مبارزه دولت ایران برای شکستن محاصره و تحریمها، تأکید کردند که منافع راهبری مصر مستلزم مخالفت با «دستور کار ترامپ» و متحدان صهیونیستی وی و امتناع از تسلیم شدن در برابر فشار اقتصادی در ازای امتیازدهی در مواضع سیاسی است.
این بیانیه همچنین اصرار برخی از کشورهای خلیج فارس بر حفظ پایگاههای آمریکایی که به عنوان تأسیساتی برای تجاوز علیه مردم منطقه استفاده میشوند را محکوم کرد و خواستار تدوین آینده امنیتی جدیدی عاری از حضور نظامی خارجی در منطقه شد.
این بیانیه در پایان بر حمایت از جنبشهای مقاومت در لبنان، عراق و یمن، و هم افزایی آنها برای نبرد یکپارچه علیه دشمنان امت اسلام و مردم مصر تاکید کرد.
«سید الطوخی»، رئیس حزب الکرامه و از چهرههای برجسته جنبش ملیگرای ناصری در مصر، «کمال ابوعیطه»، وزیر سابق نیروی انسانی و مهاجرت مصر، «کمال خلیل» فعال سیاسی و اجتماعی و «عزه بلبع» هنرمند مصری و دیگر چهرههای ملی مصر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
