به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ زاده در خصوص فصل گرده افشانی گفت: عملیات گردهافشانی در باغات خرمای استان هرمزگان تاکنون در ۲۰ هزار هکتار انجام شده است. این فعالیت از اوایل اسفند ماه شروع می شود و تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش کیفیت و عملکرد محصول، در مسیر تحقق پیشبینی تولید ۲۰۰ هزار تن خرما در سال جاری انجام شده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان تأکید کرد: گردهافشانی با استفاده از گردههای با کیفیت و در زمان مناسب، نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه خرما دارد و میتواند به بهبود اقتصادی کشاورزان کمک کند.
شیخزاده با اشاره به اینکه سطح کل زیر کشت خرما در استان هرمزگان حدود ۳۸ هزار هکتار است، ارقام محبوب و پرمحصول باغهای خرما را شامل پیارم، خاصویی، مضافتی، کریته، مرداسنگ، خنیزی، آلمهتری و زاهدی عنوان کرد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان پیشبینی کرد: با اجرای دقیق برنامههای فنی و کشاورزی، از جمله گردهافشانی، تولید خرما در سال جاری به میزان ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید که نشاندهنده رشد چشمگیر در تولید این محصول استراتژیک در استان است.
وی عنوان کرد: این اقدامات، علاوه بر افزایش تولید، به بهبود کیفیت محصول و افزایش قابلیت رقابت خرماهای هرمزگان در بازارهای داخلی و خارجی کمک میکند و از جمله دستاوردهای مهم بخش کشاورزی استان در سال جاری محسوب میشود.
