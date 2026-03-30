۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

عارف: دشمن التماس می‌کند تا درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه نیروهای مسلح ما یکی از قدرتمندترین‌های جهان هستند، گفت: متجاوزان حالا التماس می‌کنند درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بخشی از اظهاراتش در تماس با برخی اساتید دانشگاه را منتشر کرد و نوشت: «نیروهای مسلح ما یکی از قدرتمندترین های جهان هستند. ما متجاوزان را له کردیم؛ آنها حالا التماس می‌کنند درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم. اما باید دید واقعا چقدر آماده‌اند امتیازهای لازم را بدهند. آنها باید این جمله طلایی را بگویند؛ ما دیگر به ایران تجاوز نخواهیم کرد و تمام حقوق بین المللی ایران را به رسمیت می شناسیم. خواهیم دید چه خواهد شد!»

کد مطلب 6787049
زهرا علیدادی

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      تنگه هرمز فقط با نابودی اسرائیل وپایگاههای امریکا در منطقه بازشود و همچنان از هر کشتی ۲ میلیون دلار عوارض گرفته شود تا تلافی چندین سال تحریم شود درآمد عوارض از کشتیها از درآمد نفت بیشتر است
      • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        دانشمند! آخه مگه عبور هر کشتی چقدر سود میده؟!
      • IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دور جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل؛ درپی حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی آژیرهای خطر در حیفا فعال شده‌اند.
    • ابرانی IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      بله نیروهای مسلح ماتوانمندهستندواین یکی از تلاش های رهبرشهیدمون هست که توی این سالها همت کردندوازنظردفاعی کشورراقوی کردندوهمچنین سردارانی مثل سردارسلامی باقری حاجی زاده موسوی پاکپورونصیرزاده وخیلی های دیگه بود که دراین راه شهید شدند.دومین دلیل اقتدارکشورمون مردم بودوهمچنین دولت هم خوب مدیریت می‌کنه توی جنگ.ووجودرهبرسیدمجتبی واتحادهمه ایران باعث سربلندی وافتخارکشورمونه..زنده بادایران
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است. حمله شبانه روز نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار علیه مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران، نسل‌کشی است.
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دلیل اصلی ادعاهای ترامپ درباره مذاکره با ایران معلوم،مشخص و روشن نشده است و این در حالی است که ترامپ جنایتکار در مذاکره عمان، رم و ژنو ثابت کرده است و نشان داده است که به دنبال توافق با ایران نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است. ترامپ جنایتکار دو بار در میز مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است و هم مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ونسل کشی شده است و باید در ایران دادگاهی شود و مجازات شود. حمله به دانشگاه و مردم عادی ممنوع است و جنایت جنگی است. بی‌تفاوتی آژانس و گروسی تاسف بار است.
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اقدامات وحشیانه وحشی گری دولت وحشی ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل کاملا جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و غیر انسانی بوده است. هیچ متجاوزی به کشورمان جان سالم به در نبرده است ما متجاوزان را رها نخواهیم کرد و 100 درصد فقط انتقام خون شهیدان را از متجاوزان مانند آمریکا جنایتکار و اسرائیل و دیگر مزدورانشان می گیریم تروریست ها مورد حمایت آمریکا و متحدانش از خاک عراق وارد غرب کشورما می شوند
    • علی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      برادران نظامی بدانند که می‌خواهند با این بهانه نیروهای نظامی آمریکا وارد خلیج فارس شوند تا در جزایر ایران پیاده سازی شوند
    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      التماس برای این است که بگذارید در منطقه بمانیم و چند روز دیگر به شما گسترده تر حمله و ترور کنیم.
    • ایرانی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      التماس کن ترامپ التماس کن ما کیف میکنیم

