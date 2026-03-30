به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بخشی از اظهاراتش در تماس با برخی اساتید دانشگاه را منتشر کرد و نوشت: «نیروهای مسلح ما یکی از قدرتمندترین های جهان هستند. ما متجاوزان را له کردیم؛ آنها حالا التماس می‌کنند درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم. اما باید دید واقعا چقدر آماده‌اند امتیازهای لازم را بدهند. آنها باید این جمله طلایی را بگویند؛ ما دیگر به ایران تجاوز نخواهیم کرد و تمام حقوق بین المللی ایران را به رسمیت می شناسیم. خواهیم دید چه خواهد شد!»