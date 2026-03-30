استمرار فعالیت سامانه بارشی در لرستان تا فردا

بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز دوشنبه و فردا کماکان در ادامه فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان برای همه نقاط با شدت و ضعف بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ، در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط در نقاطی با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر ریزش کوه و... همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پوشش ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
مرادپور، گفت: از پنجشنبهشب و طی ساعاتی از روز جمعه مجدداً با حاکمیت شرایط ناپایدار، برای نقاطی از استان بارشهای پراکنده و رگباری دور از انتظار نخواهد بود.
وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را خواهند داشت.
