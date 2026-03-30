  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

وضعیت پتروشیمی تبریز پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت پتروشیمی‌ تبریز در اطلاعیه‌ای درباره حمله به این مجتمع اعلام کرد که بامداد دهم فروردین، دشمن آمریکایی-صهیونی به بخشی از تأسیسات این مجموعه صنعتی حمله کرد.

بر اساس این گزارش در نخستین لحظه‌های بامداد دوشنبه (دهم فروردین‌ ماه) دشمن آمریکایی-صهیونی در ادامه جنایات ددمنشانه خود به بخشی از تأسیسات مجتمع پتروشیمی تبریز حمله کرد.

این گزارش حاکی از آن است که گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدام های لازم برای مدیریت وضع اضطراری آغاز و آتش‌ ناشی از انفجار بامداد امروز (دوشنبه) مهار شد و اوضاع تحت کنترل کامل و ابعاد فنی و مقدار خسارت‌های وارد شده در حال بررسی است، خوشبختانه این حمله تلفات جانی به‌دنبال نداشت.

کد مطلب 6787218
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها