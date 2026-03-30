وضعیت پتروشیمی تبریز پایدار است

بر اساس این گزارش در نخستین لحظه‌های بامداد دوشنبه (دهم فروردین‌ ماه) دشمن آمریکایی-صهیونی در ادامه جنایات ددمنشانه خود به بخشی از تأسیسات مجتمع پتروشیمی تبریز حمله کرد.

این گزارش حاکی از آن است که گروه‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدام های لازم برای مدیریت وضع اضطراری آغاز و آتش‌ ناشی از انفجار بامداد امروز (دوشنبه) مهار شد و اوضاع تحت کنترل کامل و ابعاد فنی و مقدار خسارت‌های وارد شده در حال بررسی است، خوشبختانه این حمله تلفات جانی به‌دنبال نداشت.