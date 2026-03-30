وضعیت پتروشیمی تبریز پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت پتروشیمی تبریز در اطلاعیهای درباره حمله به این مجتمع اعلام کرد که بامداد دهم فروردین، دشمن آمریکایی-صهیونی به بخشی از تأسیسات این مجموعه صنعتی حمله کرد.
این گزارش حاکی از آن است که گروههای ایمنی، آتشنشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و اقدام های لازم برای مدیریت وضع اضطراری آغاز و آتش ناشی از انفجار بامداد امروز (دوشنبه) مهار شد و اوضاع تحت کنترل کامل و ابعاد فنی و مقدار خسارتهای وارد شده در حال بررسی است، خوشبختانه این حمله تلفات جانی بهدنبال نداشت.
نظر شما