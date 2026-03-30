پیگیری اردوی آسیایی آماده سازی ملی پوشان بسکتبال سه نفره در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال سه نفره از جمله رشته های اعزامی به باری های ساحلی آسیا است. بر همین اساس اردوی آماده سازی این تیم از شنبه گذشته (٨ فروردین) به میزبانی استان مازندران و در آمل آغاز شد.

محمد غفاری، امیرحسین یازرلو، نصرت یازرلو، خشایار علی‌اکبری، علیرضا شریفی، محمد مهدی رحیمی، محمد مهدی حیدری، آرین صبوری، مازیار نبی و پدرام فلاح ١٠ بازیکن حاضر در اردوی این تیم هستند.

این بازیکنان تا زمان اعلام ترکیب نهایی و زمان اعزام به سانیا، محل برگزاری بازی های ساحلی آسیا در چین تمرینات شان را زیر نظر محمد سیستانی (سرمربی) در همان آمل پیگیری می کنند.



بازی های ساحلی آسیا ٢ تا ١٠ اردیبهشت در سانیا چین برگزار می شود.