  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

پیگیری اردوی آسیایی آماده سازی ملی پوشان بسکتبال سه نفره در آمل

اردوی آماده سازی تیم بسکتبال سه نفره برای بازی های ساحلی آسیا، تا زمان اعزام به این بازی ها در آمل پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال سه نفره از جمله رشته های اعزامی به باری های ساحلی آسیا است. بر همین اساس اردوی آماده سازی این تیم از شنبه گذشته (٨ فروردین) به میزبانی استان مازندران و در آمل آغاز شد.

محمد غفاری، امیرحسین یازرلو، نصرت یازرلو، خشایار علی‌اکبری، علیرضا شریفی، محمد مهدی رحیمی، محمد مهدی حیدری، آرین صبوری، مازیار نبی و پدرام فلاح ١٠ بازیکن حاضر در اردوی این تیم هستند.

این بازیکنان تا زمان اعلام ترکیب نهایی و زمان اعزام به سانیا، محل برگزاری بازی های ساحلی آسیا در چین تمرینات شان را زیر نظر محمد سیستانی (سرمربی) در همان آمل پیگیری می کنند.

بازی های ساحلی آسیا ٢ تا ١٠ اردیبهشت در سانیا چین برگزار می شود.

کد مطلب 6787094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها