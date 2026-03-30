۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

داغی که شکوه شد؛ روایت دیدار با خانواده شهیده جوان جنگ رمضان

داغی که شکوه شد؛ روایت دیدار با خانواده شهیده جوان جنگ رمضان

رئیس دانشگاه آزاد به همراه معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه با خانواده شهیده جنگ رمضان شبنم میرزایی دانشجوی واحد علوم پزشکی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد در یادداشتی نوشت: امروز، در معیت دکتر رنجبر عزیز، رفتیم به خانه‌ای ساده در چهاردانگه؛

به محضر خانواده شهید در خانه ای که ظاهرش کوچک بود، اما ریشه‌هایش عمیق… عمیق در «لقمه حلال پدر» و «تربیتِ مادر».

دخترشان، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی؛

از همین نسل، از همین کلاس‌ها…

اما پرورش‌یافته‌ی خانه‌ای که ایمان را نه در حرف، که در سفره و رفتار آموخته بود.

در میانه «جنگ دوازده‌روزه»، آن‌قدر بزرگ شد که برای رفتنش، وصیت‌نامه نوشت…

پدر و مادرش، داغ‌دار بودند؛

دل‌ها سوخته، اما استوار…

ایستاده، مثل کوه؛

با چشمانی اشک‌بار و قلبی سرشار از صبر.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جمله‌ای گفت که در دل ماند:

«تسلیت، برای از دست دادن چنین شخصیت‌هایی…

و تبریک، برای تربیت چنین فرزندانی.»

حقیقت همین است…

این‌جا، در این خانه ساده،

فقدان بود… اما شکوه هم بود؛

داغ بود… اما افتخار هم بود.

بعضی خانه‌ها با آجر بالا نمی‌روند،

با حلال‌خوری، با تربیت، با ایمان قد می‌کشند…

و فرزندانی می‌سازند که رفتن‌شان، ماندگارتر از ماندن بسیاری است.

شهیده جنگ رمضان شبنم میرزایی دانشجوی واحد علوم پزشکی

۹ فروردین ۱۴۰۵

کد مطلب 6787126
مهتاب چابوک

