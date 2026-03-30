توقف فیلمبرداری «بیوارد» در بندرعباس بر اثر جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر،«بیوارد» واژه‌ای به معنای طناب نگهدارنده بادبان اصلی لنج، این روزها نماد توقف یک حرکت فرهنگی بزرگ در هرمزگان است. سریالی که قرار بود تصویری متفاوت و واقعی از نوجوانان این دیار ارائه دهد و در ضدروایتی با کلیشه‌های پیشین، هرمزگان را نه به عنوان محل قاچاق و تبعید، بلکه به عنوان قطب فرهنگ و ادب کشور معرفی کند، حالا با چالش توقف مواجه شده است.

این مجموعه که روایتگر داستان واقعی گروهی از نوجوانان مدارس هرمزگان در سال ۶۲ است، با الهام از حماسه کلاسی از دانش‌آموزان رودانی که به جز یک نفر همگی شهید شدند، شکل گرفته است. داستان از دل جنگ تحمیلی آغاز و تا جنگ رمضان ادامه می‌یابد و در مسیر خود، گوشه‌هایی از آداب، صنایع دستی، موسیقی و مشاهیر استان را روایت می‌کند.

عوامل تولید تأکید دارند که ضبط این اثر که با برآورد مالی سال ۱۴۰۲ و با احتساب دلار ۶۰ تومانی بسته شده بود، در حالی به روزهای پایانی رسیده بود که با شروع مجدد درگیری‌ها و شرایط ناشی از جنگ، عملاً متوقف شد.

محمود شاکری، نویسنده و کارگردان اثر، با اشاره به حضور جمعی از بازیگران مطرح کشوری همچون افشین سنگچاپ، مریم سرمدی، محمدعلی قویدل، سراج، فاطمه ساحلی‌زادگان، عاطفه مسجدی، جعفر قاسمی، ابوالقاسم احدیان، شیخ علی علوی، نجمه جهانگیری، علی قریشی، عبدالرضا بلوچی و بیش از ۱۰۰ بازیگر نخبه هرمزگانی در مقابل دوربین، می‌گوید: این سریال روایت نوجوانانی است که از مدرسه به جبهه رفتند. حالا که کار ناتمام مانده، جا دارد با همت مسئولان و متولیان فرهنگ استان، نه تنها شرایط برای اتمام آن فراهم شود، بلکه واقعه دلخراش حمله به مدرسه شجره طیبه میناب که به جنایتی جهانی تبدیل شد، نیز در این اثر بازتاب یابد.

در خلاصه داستان «بیوارد» آمده است که گروهی از نوجوانان جاسکی و بندرعباسی در آستانه اعزام به مسابقات آسیایی، درگیر وقایع تاریخی و اتفاقات امنیتی می‌شوند.

روایت اصلی که حول محوریت مربی‌ای به نام هانی و راز شاگردان شهیدش می‌چرخد، در ادامه با شهادت برادر و خواهر یکی از شخصیت‌ها در حمله به مدرسه میناب به نقطه اوج خود می‌رسد؛ حادثه‌ای که سازندگان معتقدند ثبت آن در این اثر، وظیفه‌ای ملی و فرهنگی است.با توجه به توقف پروژه به دلیل جنگ و مشکلات مالی، فعالان فرهنگی هرمزگان خواستار مساعدت مسئولان استانی و ملی برای از سرگیری تولید این اثر فاخر شده‌اند.

به گفته ابراهیم اسفندی، مدیر تولید، تکمیل این مجموعه که تصویربرداری آن با مدیریت یونس سبزی و صدابرداری امین اردانی در حال انجام بود، نیازمند عزمی جدی برای عبور از بحران‌های مالی و امنیتی پیش روست.

عوامل سریال «بیوارد» امیدوارند با حمایت مسئولان، این روایت هرمزگانی که قرار بود صدای نوجوانان و مقاومت مردم جنوب باشد، هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و به زودی میزبان یاد و خاطره شهدای میناب نیز در قاب تصویر شود.