  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

اجتماع مردمی بزرگداشت روز جمهوری اسلامی زیر سایه پرچم مقدس ایران

اجتماع مردمی بزرگداشت روز جمهوری اسلامی ایران همراه با اهتزاز بزرگترین پرچم مقدس کشورمان همزمان با ۱۲ فروردین ماه در گذر فرهنگ منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مراسم گرامیداشت روز ۱۲ فروردین و جشن ملی پرچم به دلیل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به خاک کشورمان به شکل اجتماع مردمی برگزار می‌شود.

جشن ملی پرچم تنها مراسم رسمی کشور در سالروز جمهوری اسلامی ایران است که بلندترین و سنگین‌ترین پرچم کشور به ارتفاع ۱۵۰ متر و وزن ۳۰۰ کیلوگرم با ابعاد ۲۲ در ۴۶ متر معادل ۱۰۲۴ مترمربع به اهتزاز در می‌آید.

بزرگداشت روز جمهوری اسلامی و تکریم پرچم ایران، تلاش و تاکید دوباره‌ای است که ایران و جمهوری اسلامی متعلق به همه ایرانیان است. با هر لباس، زبان، هویت و قومیتی که زیر سایه این پرچم مقدس، همدلانه زندگی می‌کنند و با تمامی ملت‌های صلح دوست جهان، به جز از طریق گفت‌وگو، تعامل و دوستی که ویژگیِ تاریخِ گهربار و فرهنگِ گرانسنگِ ایرانی است؛ سخن نمی‌گویند.

علاقمندان برای حضور در این اجتماع می‌توانند ۱۲ فروردین ماه ساعت ۱۱:۳۰ به گذر فرهنگ، جنب باغ کتاب واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد مراجعه کنند.

کد مطلب 6787198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

