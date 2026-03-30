اجتماع مردمی بزرگداشت روز جمهوری اسلامی زیر سایه پرچم مقدس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مراسم گرامیداشت روز ۱۲ فروردین و جشن ملی پرچم به دلیل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به خاک کشورمان به شکل اجتماع مردمی برگزار میشود.
جشن ملی پرچم تنها مراسم رسمی کشور در سالروز جمهوری اسلامی ایران است که بلندترین و سنگینترین پرچم کشور به ارتفاع ۱۵۰ متر و وزن ۳۰۰ کیلوگرم با ابعاد ۲۲ در ۴۶ متر معادل ۱۰۲۴ مترمربع به اهتزاز در میآید.
بزرگداشت روز جمهوری اسلامی و تکریم پرچم ایران، تلاش و تاکید دوبارهای است که ایران و جمهوری اسلامی متعلق به همه ایرانیان است. با هر لباس، زبان، هویت و قومیتی که زیر سایه این پرچم مقدس، همدلانه زندگی میکنند و با تمامی ملتهای صلح دوست جهان، به جز از طریق گفتوگو، تعامل و دوستی که ویژگیِ تاریخِ گهربار و فرهنگِ گرانسنگِ ایرانی است؛ سخن نمیگویند.
علاقمندان برای حضور در این اجتماع میتوانند ۱۲ فروردین ماه ساعت ۱۱:۳۰ به گذر فرهنگ، جنب باغ کتاب واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد مراجعه کنند.
