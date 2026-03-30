۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

تجاوز اسرائیل به آب‌شیرین‌کن کویت به بهانه متهم‌سازی ایران صورت گرفت

تجاوز اسرائیل به آب‌شیرین‌کن کویت به بهانه متهم‌سازی ایران صورت گرفت

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد: تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی به آب‌شیرین‌کن کشور کویت به بهانه متهم سازی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) اعلام کرد: تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی به آب شیرین کن کشور کویت به بهانه متهم سازی جمهوری اسلامی ایران که در ساعات گذشته صورت گرفت، نشانه رذالت و پستی اشغالگران صهیونیستی است.

اعلام می داریم همچنان، پایگاه ها و نظامیان آمریکایی و منافع آنها در منطقه و زیرساخت ها و تاسیسات نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی مورد هدف قدرتمند ما خواهند بود.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی دشمنان آمریکای صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار باشند و به حضور ارتش آمریکای جنایتکار و صهیونیست های اشغالگر در منطقه، پایان دهند.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دمتون گرم داریدانصافا قوی قدرتمندانه عمل میکنید.بسیار عالی. فقط این نتانیاهو بکشید اول و بعد فرمانده ها دانشمند خلبان هرچی شد بکشید.دیگه واقعا نظیر ندارید تو دنیا
    • نام وطنم ایران سربلند IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      خاک بر سر برخی کشورهای عربی که همه چیشون رو فدای آمریکای دغلباز و اسراییل بی شرف کودک کش کردند نمی دونم کی سرعقل میان.
      • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
        خاک برسر ترسوهای بزدل

