احتکار آرد در بیرجند؛ کشف ۲۸ کیسه آرد قاچاق در یک منزل

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها، بیان کرد: با گزارش مردمی و با همکاری بازرسان این اداره کل و پلیس امنیت اقتصادی، یک انبار حاوی ۲۸ کیسه آرد به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال در یک منزل مسکونی در بیرجند کشف شد.

وی افزود: این محموله آرد به ظن قاچاق نگهداری می‌شد و پرونده تخلف برای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: با متخلفانی که اقدام به نگهداری و عرضه آرد قاچاق کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

تهوری گفت: از فعالان اقتصادی خواستاریم نسبت به ثبت انبار خود در «سامانه جامع انبارها» و همچنین ثبت ورودی و خروجی کالاها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کنند.

وی اظهار داشت: همچنین از مردم خواستاریم تا هرگونه انبار و محل مشکوک به نگهداری کالا را به ستاد خبری ۱۲۴ بازرسی گزارش دهند.