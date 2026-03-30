۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

احتکار آرد در بیرجند؛ کشف ۲۸ کیسه آرد قاچاق در یک منزل

بیرجند– معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از کشف یک انبار حاوی ۲۸ کیسه آرد به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال در یک منزل مسکونی در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها، بیان کرد: با گزارش مردمی و با همکاری بازرسان این اداره کل و پلیس امنیت اقتصادی، یک انبار حاوی ۲۸ کیسه آرد به ارزش ۳۲۰ میلیون ریال در یک منزل مسکونی در بیرجند کشف شد.

وی افزود: این محموله آرد به ظن قاچاق نگهداری می‌شد و پرونده تخلف برای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تاکید کرد: با متخلفانی که اقدام به نگهداری و عرضه آرد قاچاق کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

تهوری گفت: از فعالان اقتصادی خواستاریم نسبت به ثبت انبار خود در «سامانه جامع انبارها» و همچنین ثبت ورودی و خروجی کالاها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کنند.

وی اظهار داشت: همچنین از مردم خواستاریم تا هرگونه انبار و محل مشکوک به نگهداری کالا را به ستاد خبری ۱۲۴ بازرسی گزارش دهند.

