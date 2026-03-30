بیش از ۸۰ هزار نفر از اماکن گردشگری و تاریخی فردوس بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی استیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکتوت مجموعه گردشگری آبگرم معدنی بیشترین بازدید کننده را داشته است.
وی همچنین از اقامت ۳۳ هزار و ۶۸۴ نفر در اقامتگاههای رسمی، غیررسمی و اضطراری در موج اول سفرهای نوروزی ۱۴۰۵ در شهرستان فردوس خبر داد.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بر ارائه خدمات شایسته به مسافران و زائران بارگاه منور رضوی تاکید کرد.
استیری گفت: در بازه زمانی ۲۷ اسفند تا ۸ فروردین ماه، تعداد ۱۵ هزار و ۷۲۱ نفر در اماکن گردشگری رسمی (منطقه نمونه گردشگری آبگرم، هتلها، مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم گردی، خانههای مسافر)، ۱۲ هزار و ۸۷۳ نفر در اقامتگاههای غیررسمی شامل پارکها و بوستانها، کمپهای اسکان موقت، اماکن وابسته به آموزش و پرورش و مهمانسرای ادارات و سایر مراکز و تعداد ۵۰۹۰ نفر نیز در اقامتگاههای اضطراری شامل مساجد و هیئتهای مذهبی شهرستان اقامت داشتهاند.
وی گفت: همچنین از ابتدای شروع طرح نوروزی بهمنظور ارتقای کمی و کیفی خدماترسانی به مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان، ۴۷ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و مجتمعهای بینراهی انجام شده است.رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان فردوس افزود: طرح ویژه تشدید نظارت و بازرسی نوروزی بر واحدهای صنفی عرض کننده کالاهای اساسی و نانواییها از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ شروع و تا ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.
وی یادآور شد: در حوزه تامین کالاهای اساسی و ثبات در قیمتها، سیب و پرتقال و مرغ منجمد تنظیم بازار به مقدار مصرفی مورد نیاز شهرستان تامین و توزیع شده است.
استیری خاطرنشان کرد: در راستای معرفی آداب و رسوم زندگی عشایری و کاهش تصادفات جادهای نیز تعداد ۸ استراحتگاه عشایری در محورهای مواصلاتی و کمپهای گردشگری شهرستان برپا شده که تاکنون تعداد سه هزار و ۹۰ مسافر و زائر از خدمات مربوطه بهرهمند شدهاند.
