نانوایی در قرچک به دلیل فروش اجباری نان کنجدی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر،مهین ارجمندی،بعد از ظهر دوشنبه، در حاشیه نظارت و بازرسی از اصناف قرچک، از پلمب یک واحد نانوایی متخلف خبر داد.
معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار قرچک در این بازدید گفت: سلامت مردم خط قرمز است و باید در بازدیدها ملاک ارزیابی قرار گیرد و با کسانی که سلامت مردم را به خطر میاندازند، در چارچوب قانون برخورد شود.
وی افزود: گرانفروشی، کمفروشی، تعطیلی خودسرانه، کمیت و کیفیت پخت نان، وزن چانه، سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانواییها از جمله موارد مورد ارزیابی در این بازدیدها بود.
معاون توسعه و برنامهریزی فرماندار قرچک تصریح کرد: با توجه به افزایش سهمیه آرد انجام شده الحمدالله هیچ کمبود آردی در سطح شهرستان نداریم و تعطیلی خودسرانه معنا ندارد.
ارجمندی خاطرنشان کرد: هدف از این گشتهای نظارتی، تأمین سلامت و رضایتمندی مردم است.
گفتنی است این بازدیدها پیرو گزارش مردمی صورت گرفت و یک واحد نانوایی متخلف به علت گرانفروشی و فروش نان کنجدی اجباری با دستور تعزیرات حکومتی شهرستان پلمپ گردید.
