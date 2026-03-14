۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۹

دیپلمات روس: جنگ علیه ایران غیرقانونی است

یک دیپلمات روس با غیرقانونی خواندن جنگ علیه ایران، خواستار توقف آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آندری کلین سفیر روسیه در انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد جنگ علیه ایران در میانه مذاکرات شروع شد و غیرقانونی است.

وی خواستار توقف جنگ علیه ایران شد و گفت: ایران را مقصر جنگ می دانند در حالی که این کشور آغازگر جنگ نبوده است.

سفیر روسیه در انگلیس از آمادگی مسکو برای کمک به پایان دادن به جنگ علیه ایران خبر داد و افزود: ما با ایران پیمان مشارکت راهبردی داریم و روابط گسترده ای با این کشور داریم.

این مقام روس، اتهامات درباره داده شدن اطلاعات نظامیان آمریکایی به ایران از سوی روسیه را رد کرد و گفت: این اتهامات قابل پذیرش نیست.

کد خبر 6774238

    IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      0 2
      پاسخ
      راستی جنگ شماها علیه اوکراین چطور قانونی است یا غیر قانونی .

