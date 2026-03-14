دیپلمات روس: جنگ علیه ایران غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آندری کلین سفیر روسیه در انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد جنگ علیه ایران در میانه مذاکرات شروع شد و غیرقانونی است.

وی خواستار توقف جنگ علیه ایران شد و گفت: ایران را مقصر جنگ می دانند در حالی که این کشور آغازگر جنگ نبوده است.

سفیر روسیه در انگلیس از آمادگی مسکو برای کمک به پایان دادن به جنگ علیه ایران خبر داد و افزود: ما با ایران پیمان مشارکت راهبردی داریم و روابط گسترده ای با این کشور داریم.

این مقام روس، اتهامات درباره داده شدن اطلاعات نظامیان آمریکایی به ایران از سوی روسیه را رد کرد و گفت: این اتهامات قابل پذیرش نیست.