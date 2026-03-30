افزایش ۶ تا ۷۷ درصدی قیمت جهانی ۱۴ کالا از آغاز جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر بررسی‌های جدید نشان می‌دهد از زمان آغاز جنگ ایران، بهای ۱۴ کالای اساسی در بازارهای جهانی بین ۶ تا ۷۷ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، چارلی بیللو تحلیلگر بازار، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده است که تنش‌های اخیر باعث جهش قابل توجه قیمت انواع انرژی و کالاهای پایه در سطح بین‌المللی شده است.

طبق داده‌های منتشرشده، میزان افزایش قیمت‌ها از این قرار است:

نفت گاز گرمایشی: ۷۷ درصد

گاز طبیعی اروپا: ۷۱ درصد

نفت خام برنت: ۵۸ درصد

نفت خام آمریکا: ۵۱ درصد

اوره (کود شیمیایی): ۴۸ درصد

دیزل: ۴۴ درصد

گوگرد: ۴۳ درصد

بنزین: ۴۲ درصد

کود شیمیایی: ۲۹ درصد

زغال‌سنگ: ۲۱ درصد

روغن پالم: ۱۴ درصد

سنگ آهن و برنج: ۷ درصد

گاز طبیعی آمریکا: ۶ درصد

این افزایش‌ها در حالی رخ داده است که هنوز باب‌المندب بسته نشده و عربستان سعودی همچنان بیش از پنج میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت گسترش تنش‌ها، حتی تنگه راهبردی مالاکا نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند عبور و مرور در این گذرگاه حیاتی دریایی را با اختلال جدی مواجه کند.