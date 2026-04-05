به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تنش‌های نظامی و درگیری با ایران، بازارهای جهانی با نوسانات شدید قیمتی در حوزه انرژی و کالاهای اساسی مواجه شده‌اند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد قیمت سوخت جت با افزایش ۹۵ درصدی به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است؛ افزایشی که علاوه بر صنعت هوانوردی، هزینه‌های حمل‌ونقل در سراسر جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال، سایر کالاهای کلیدی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که قیمت گوگرد ۷۳ درصد، نفت گرمایشی ۶۸ درصد، نفت خام آمریکا ۶۶ درصد، گاز طبیعی اروپا ۵۷ درصد و نفت خام برنت ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت گازوئیل ۴۹ درصد، اوره ۴۸ درصد، بنزین ۴۳ درصد و کود ۳۱ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت برخی مواد اولیه دیگر نیز افزایش یافته است؛ از جمله روغن پالم با ۲۰ درصد، زغال‌سنگ با ۱۶ درصد، سنگ‌آهن با ۸ درصد و برنج با ۸ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این افزایش‌ها را اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی و مواد اولیه می‌دانند. به گفته آنها، تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش نرخ تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها در بسیاری از کشورها منجر شود.

در چنین شرایطی، دولت‌ها در تلاش‌اند با اتخاذ تدابیر فوری، پیامدهای اقتصادی این بحران را مدیریت کنند. کشورهای واردکننده انرژی از جمله بریتانیا نیز ناگزیرند برای مقابله با نوسانات بازار و تأمین پایدار انرژی برنامه‌ریزی‌های جدیدی انجام دهند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد و بر ثبات اقتصادی کشورها و زندگی روزمره مردم اثر بگذارد.