هیچ خللی در تأمین امنیت غذایی به‌ وجود نخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه ای که با حضور نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، گفت: به واسطه هم افزایی بین قوا و بین دستگاهی که وجود دارد و بر اساس تفویض اختیار رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، امروز وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور در حد مطلوب است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای جنگ نیز اعلام کردیم که مردم هیچ نگرانی در رابطه با تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند، عنوان کرد: امروز که در سی و یکمین روز جنگ هستیم، کماکان تأمین کالاهای اساسی در جامعه با نظم و ترتیب خاص و با قیمت مناسب انجام می شود و این اطمینان را به مردم می دهیم که با توجه به اینکه بالای ۸۵ درصد تأمین امنیت غذایی متکی به تولیدکنندگان داخلی است، در این حوزه وضعیت مطلوبی داریم.

حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس نیز با تأکید بر اینکه امروز هیچ دغدغه ای در حوزه تأمین امنیت غذایی نداریم، گفت: علیرغم وضعیتی که دشمن برای ما درست کرده، با تلاش تمام دوستان در مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی تا کنون مشکلی در این حوزه پیش نیامده است.

محمدجواد عسکری نیز با بیان اینکه در بحث کالاهای اساسی تمهیدات لازم دیده شده و کالاها به وفور وجود دارد، گفت: امروز از وضعیت بنکداران و مصرف کنندگان گرفته تا حوزه تولید شرایط به گونه ای است که نویدبخش بوده و فضای تاب آوری نیز خوب است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت تولید داخلی که فعالان این حوزه نیز با جدیت کار را دنبال می کنند، اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها نیز با جدیت فعال هستند و پیش بینی های لازم در این حوزه وجود دارد. وضعیت واردات نیز مطلوب است. با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در کنار همراهی مردم، هیچ مشکلی در حوزه امنیت غذایی نخواهیم داشت. هماهنگی لازم نیز میان دولت و مجلس وجود دارد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای جنگ آرایش جنگی به خود گرفته و از سیاست های لازم در این حوزه برخوردار بوده است، گفت: امروز دولت پای کار مردم و تولیدکنندگان است و مجلس نیز کاملا فعال است. ما خدمات همگان را در شرایط جنگی و جهادی ارج می نهیم و به هر آنچه باید تا حصول پیروزی کامل جبهه حق علیه باطل عمل می کنیم. مردم نیز نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند.