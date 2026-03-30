ارتباط تصویری حرم رضوی با مراکز اسلامی در ۴۰ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسانی از اجرای برنامه ارتباط مستقیم با مراکز اسلامی کشورهای غیرایرانی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه ذیل برنامه سبک زندگی رضوی برگزار می‌شود و باهدف ایجاد و تداوم ارتباط با زائران غیرایرانی طراحی شده است؛ ارتباطی که هنگام تشرف به حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود و پس از خروج زائران از ایران نیز ادامه پیدا می‌کند.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، با تأکید بر اینکه این برنامه برای نخستین‌بار در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از اجرای این برنامه، تداوم ارتباط با مراکز اسلامی خارج از کشور در بستر فضای مجازی است.

وی افزود: این ارتباط تاکنون به ۱۴ زبان در ۵۰ موقعیت جغرافیایی جهان و در ۴۰ کشور دنیا برقرار شده است.

لسانی با اشاره به برنامه‌های ارائه‌شده تصریح کرد: برای مراکز اسلامی کشورها، برنامه‌های تصویری با محوریت سخنرانی، قرائت ادعیه و زیارت در حرم مطهر رضوی برگزار شده است.

مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی بیان کرد: خدمات ارائه‌شده در این برنامه ویژه مساجد و حسینیه‌ها است که در مناسبت‌های مذهبی از طریق یوتیوب و آپارات به حرم مطهر رضوی ارتباط تصویری مستقیم برقرار می‌کنند و می‌توانند ارتباط مستقیم تصویری با حرم مطهر رضوی دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این ارتباط در مناسبت‌های مختلف انجام می‌شود و اطلاعات دریافتی برای ارائه خدمات تبلیغی و فرهنگی به زائران غیرایرانی استفاده می‌شود.

لسانی افزود: هدف نهایی این برنامه، حفظ و تداوم ارتباط با مراکز اسلامی خارج از کشور در بستر فضای مجازی است که گامی مهم در راستای تبلیغ فرهنگ رضوی و معرفی حرم مطهر رضوی به مسلمانان جهان محسوب می‌شود.