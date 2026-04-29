مدت زمان ترخیص کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طاهری معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد در دو حوزه تدوین و اجرای استانداردهای کالاهای تولید داخل و وارداتی، اظهار داشت: استاندارد حد فاصل تولید تا مصرف است و برای کالاهای اساسی مشمول استاندارد اجباری، کنترل کیفیت با جدیت انجام می‌شود.

وی در مصاحبه رادیویی افزود: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، متوسط زمان ترخیص کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۷.۵ روز) بهبود چشمگیری داشته است. همچنین میانگین ترخیص سایر کالاها نیز به ۳.۵ روز رسیده است.

طاهری تأکید کرد: این تسهیلات با استفاده از دستورالعمل‌های مصوب هیئت‌های عالی سازمان ملی استاندارد و بدون چشم‌پوشی از شاخص‌های کیفی اجرا شده و هدف اصلی، جلوگیری از بروز کمبود و اخلال در بازار بوده است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد، مردم را ذی‌نفع اصلی منافع ملی دانست و گفت: همواره حساسیت مردم نسبت به علامت استاندارد، یک پشتوانه نظارتی ارزشمند است. در شرایط جنگ اقتصادی، همراهی مردم، تولیدکنندگان، بخش دولتی و خصوصی می‌تواند هم‌افزایی لازم برای تأمین نیازهای کشور را ایجاد کند.



وی در پایان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌هایی نظیر گمرک، دامپزشکی و وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: با پرهیز از موازی‌کاری، تلاش می‌کنیم کالاها با سریع‌ترین زمان ممکن و رعایت کامل استانداردها از گمرکات ترخیص شوند.