پیام رهبر انقلاب به سید عمار حکیم؛ قدردانی از همدردی با ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، در پیامی ویژه از مواضع صادقانه و شجاعانه سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران قدردانی کردند.

پیام مکتوب رهبر ایران توسط محمدکاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد و رایزن فرهنگی سفارت ایران، در دیدار با سید عمار حکیم به وی تقدیم شد.

در این پیام، رهبر ایران از مواضع صادقانه و شجاعانه سید عمار حکیم در قبال تحولات اخیر و همچنین از ابراز همدردی و تسلیت ایشان قدردانی کرده و بر نقش برجسته وی در حمایت از ایران تأکید کرده‌اند.

در این دیدار، روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق و همچنین پیوندهای میان دو ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید عمار حکیم نیز بار دیگر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار پایان جنگ و بازگشت ثبات به منطقه شد و نسبت به خطرات تشدید تنش و پیامدهای آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی هشدار داد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین از پاسخ گسترده مردم عراق به ندای مرجعیت عالی دینی در جمع‌آوری کمک‌ها و برگزاری کارزارهای امدادرسانی برای مردم ایران و لبنان تمجید و تأکید کرد که ملت عراق نمونه‌ای پیشرو در همبستگی و همدلی با ملت‌های دوست و همسایه ارائه کرده است.

در پایان این دیدار، سفیر ایران پیام ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به سید عمار حکیم تحویل داد که در آن از مواضع ایشان تقدیر شده و از همدردی وی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهره‌های برجسته ایران نیز قدردانی به عمل آمده است.