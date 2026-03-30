به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای وحدت استان سمنان با اشاره به دشمنی‌های مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت بزرگ ایران اظهار کرد: این قدرت‌ها که سال‌ها داعیه سلطه بر جهان داشته‌اند و تصور می‌کردند تا مدت‌ها در منطقه حضور خواهند داشت و سودای تشکیل اسرائیل بزرگ را در سر داشتند، امروز در جنگی که خودشان به راه انداختند با چالش‌هایی جدی و اساسی مواجه شده‌اند.

وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری به سمت آمریکا حتی یک گلوله‌ شلیک نکرده بود، اما نیروهای مسلح دلیر و مقتدر ایرانی نزدیک به ۳۰ روز است که به ۱۴ پایگاه نظامی و لانه جاسوسی آن‌ها در منطقه مستمراً حمله می‌کنند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: دشمنان صراحتاً از نابودی و تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفتند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عمق خصومت و کینه آن‌ها با ملت بزرگ و رشید ایران است.

مطیعی با یادآوری سفر کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران مدتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: کارتر در سفر به ایران دوره حکومت شاه را به مدت ۱۰ سال تضمین کرد! چراکه آن‌ها واقعا تصور نمی‌کردند که انقلاب اسلامی ایران به پیروز برسد.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سلطه بیگانگان بر منابع کشور به‌ویژه نفت به‌گونه‌ای بود که بدون هیچ نظارتی، ثروت‌های ملی ایرانیان را غارت می‌کردند، اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، این وابستگی از بین رفته و همین مسئله عامل اصلی دشمنی‌ها با ملت بزرگ ایران است

نماینده ولی فقیه د استان سمنان همچنین ادامه داد: دشمنان خواهان آن هستند که ما نیز شبیه عربستان، امارات و بحرین تحت سلطه آن‌ها قرار داشته باشیم، آنان نمی‌توانند پیشرفت‌های ایران در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های دفاعی، موشکی و پهپادی را تحمل کنند لذا از ایستادگی یک نظام مستقل در برابر خود خشمگین و عصبانی هستند.

مطیعی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار سلطه نمی‌رود، گفت: ملت ایران بر اساس مکتب اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه سیره امیرالمؤمنین علی(ع) و امام حسین(ع)، مسیر عزت و استقلال را انتخاب کرده و از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد!