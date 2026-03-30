۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

«اتاق خبر» برای ایجاد روایت واحد در جنگ رسانه‌ای تشکیل شود

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان بر ضرورت شکل‌گیری ساختار منسجم خبری و ایجاد «اتاق خبر» استانی تأکید کرد و آن را پیش‌نیاز پیروزی در جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه استان، با اشاره به تحولات اخیر رسانه‌ای، اظهار داشت: امروز عرصه خبر و رسانه به جبهه‌ای تمام‌عیار تبدیل شده و پیروزی در این میدان نیازمند برنامه‌ریزی، حرفه‌ای‌گرایی و روایت‌گری دقیق و منسجم است.

وی با تأکید بر اینکه اختلاف‌سلیقه در میان رسانه‌ها امری طبیعی است، افزود: آنچه در میدان عمل اهمیت دارد، حفظ وحدت، همگرایی و دفاع مسئولانه از منافع مردم و کشور است. در شرایط کنونی، دشمن با طراحی منسجم و تمرکز بر یک روایت واحد عمل می‌کند، اما ما هنوز در جبهه خودی بر افراد و ساختارها اجماع کافی نداریم و هر رسانه جداگانه عمل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه این وضعیت، «نقطه‌زن» عمل نمی‌کنیم و هدف‌گیری دقیق شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: باید روی محورهای مشترک، برنامه‌ریزی جبهه‌ای انجام دهیم تا همه رسانه‌ها هم‌زمان روی موضوعات مشخص کار کنند و اثرگذاری اجتماعی آن چند برابر شود.

وی با بیان اینکه «جهاد تبیین» وظیفه همگانی و رسالت اصلی فعالان رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید با تحلیل دقیق، پرهیز از شتاب‌زدگی و تکیه بر واقعیت‌ها، اجازه ندهند روایت‌های نادرست و تحریف‌شده میدان را در دست بگیرد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسینی با قدردانی از تلاش خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای در پوشش حوادث و رویدادهای اخیر، تأکید کرد: اگر کار خبر و تحلیل در قالب اتاق فکر و اتاق خبر مشترک دنبال شود، هم افکار عمومی بهتر اقناع می‌شود و هم زحمات اصحاب رسانه بازخورد بهتری خواهد یافت.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل «اتاق فکر رسانه‌ای استان»، اظهار داشت: اگر رسانه‌های زنجان در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند در حل مسائل کلیدی استان نظیر مسکن ملی، محدوده شهری، زیرساخت‌های آبی و همچنین موضوعات جمعیتی، فرهنگی و آموزشی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند؛ مشروط بر اینکه سوژه‌ها مشخص و روایت‌ها متمرکز شود.

