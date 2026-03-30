به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی عصر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه استان، با اشاره به تحولات اخیر رسانه‌ای، اظهار داشت: امروز عرصه خبر و رسانه به جبهه‌ای تمام‌عیار تبدیل شده و پیروزی در این میدان نیازمند برنامه‌ریزی، حرفه‌ای‌گرایی و روایت‌گری دقیق و منسجم است.

وی با تأکید بر اینکه اختلاف‌سلیقه در میان رسانه‌ها امری طبیعی است، افزود: آنچه در میدان عمل اهمیت دارد، حفظ وحدت، همگرایی و دفاع مسئولانه از منافع مردم و کشور است. در شرایط کنونی، دشمن با طراحی منسجم و تمرکز بر یک روایت واحد عمل می‌کند، اما ما هنوز در جبهه خودی بر افراد و ساختارها اجماع کافی نداریم و هر رسانه جداگانه عمل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه در نتیجه این وضعیت، «نقطه‌زن» عمل نمی‌کنیم و هدف‌گیری دقیق شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: باید روی محورهای مشترک، برنامه‌ریزی جبهه‌ای انجام دهیم تا همه رسانه‌ها هم‌زمان روی موضوعات مشخص کار کنند و اثرگذاری اجتماعی آن چند برابر شود.

وی با بیان اینکه «جهاد تبیین» وظیفه همگانی و رسالت اصلی فعالان رسانه‌ای است، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه باید با تحلیل دقیق، پرهیز از شتاب‌زدگی و تکیه بر واقعیت‌ها، اجازه ندهند روایت‌های نادرست و تحریف‌شده میدان را در دست بگیرد و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسینی با قدردانی از تلاش خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای در پوشش حوادث و رویدادهای اخیر، تأکید کرد: اگر کار خبر و تحلیل در قالب اتاق فکر و اتاق خبر مشترک دنبال شود، هم افکار عمومی بهتر اقناع می‌شود و هم زحمات اصحاب رسانه بازخورد بهتری خواهد یافت.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل «اتاق فکر رسانه‌ای استان»، اظهار داشت: اگر رسانه‌های زنجان در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند در حل مسائل کلیدی استان نظیر مسکن ملی، محدوده شهری، زیرساخت‌های آبی و همچنین موضوعات جمعیتی، فرهنگی و آموزشی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند؛ مشروط بر اینکه سوژه‌ها مشخص و روایت‌ها متمرکز شود.