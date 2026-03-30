به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نوروزپور اظهار داشت: رسانه‌های کشور در یک ماه گذشته با روایت هم‌زمان «مظلومیت» و «اقتدار ملی»، نقشی تعیین‌کننده در افزایش امنیت روانی جامعه، تقویت انسجام ملی و تثبیت مرجعیت خبری داخلی ایفا کرده‌اند.

وی با تبیین ماهیت جنگ جاری گفت: آنچه امروز با آن مواجهیم، صرفاً وجه نظامی ندارد، بلکه جنگی ترکیبی است که بخش مهمی از آن در عرصه ادراک و ذهن جامعه و در بستر رسانه جریان دارد. در این میدان، عملیات روانی با هدف ایجاد هراس، بی‌اعتمادی، اختلال در درک واقعیت، تهییج و تحریک جامعه به‌صورت سازمان‌یافته دنبال می‌شود.

نوروزپور افزود: در کنار این اقدامات، برخی شبه‌رسانه‌های برون‌مرزی نیز با روایت‌سازی‌های جهت‌دار و تحریف واقعیت، می‌کوشند تصویر نادرستی از وضعیت کشور ارائه دهند؛ تا جایی که حتی حضور گسترده و میلیونی مردم در صحنه را نیز انکار کرده و با نسبت دادن آن به ابزارهایی نظیر هوش مصنوعی، در پی تضعیف اعتماد عمومی و بی‌اعتبارسازی منابع رسمی هستند. این دوگانه روشن میان «رسانه مسئول» و «رسانه مخرب»، امروز بیش از هر زمان دیگری خود را در میدان جنگ روایت‌ها نشان داده است.

وی در ادامه با تأکید بر مسئولیت راهبردی رسانه‌ها تصریح کرد: در چنین شرایطی، استمرار جریان دقیق و مسئولانه خبر، مهم‌ترین عامل حفظ مرجعیت رسانه‌ای کشور و جلوگیری از واگذاری میدان به روایت‌های مخدوش است. تجربه‌های علمی در حوزه ارتباطات نیز نشان می‌دهد که نحوه انتخاب، برجسته‌سازی و چارچوب‌بندی اخبار، مستقیماً بر ادراک عمومی، افزایش سطح امید اجتماعی و میزان تاب‌آوری ملی اثرگذار است.

معاون رسانه‌ای وزیر فرهنگ با اشاره به تداوم انتشار رسانه‌های مکتوب و حضور فعال و شبانه‌روزی رسانه‌های برخط و کانال‌های خبری از ابتدای جنگ رمضان، این تلاش‌ها را نشانه‌ای از تعهد حرفه‌ای و درک دقیق اصحاب رسانه از شرایط کشور دانست و تأکید کرد: این حضور مؤثر، نقشی تعیین‌کننده در کاهش اضطراب عمومی، افزایش امنیت روانی و تثبیت روایت ملی ایفا کرده است.

نوروزپور در عین حال با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات حرفه‌ای و ملی، از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار و تصاویر، از شتاب‌زدگی و بازنشر محتوای تأییدنشده، انتشار تصاویری که ایجاد وحشت می‌کنند یا حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کنند پرهیز کرده و با دقت در انتخاب منابع و حتی واژگان، ناخواسته عملیات روانی دشمن را تقویت نکنند.

وی همچنین از مردم خواست در بازنشر اخبار، به منابع معتبر توجه کرده و با هوشیاری، از بازتولید شایعات و روایت‌های مخدوش که می‌تواند امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، خودداری نمایند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ در پایان با قدردانی از تمامی فعالان رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی که به‌عنوان راویان صادق دفاع، ایفای نقش می‌کنند، ابراز امیدواری کرد: استمرار این مسیر حرفه‌ای و متعهدانه، ضمن عبور موفق کشور از این مقطع حساس، به تثبیت جایگاه رسانه‌های داخلی به‌عنوان مرجع اصلی و قابل اعتماد افکار عمومی در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد انجامید.