تردد در کندوان و آزادراه تهران- شمال دوطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان مازندران اظهار کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده در محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برداشته شده و رفت‌وآمد خودروها در این مسیرها به‌صورت دوطرفه جریان دارد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش‌هایی از محورهای کندوان و هراز به‌دلیل افزایش حجم سفرها، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان بوده و مشکلی از نظر ترافیکی در این مسیرها وجود ندارد.

صادقی همچنین به شرایط جوی اشاره کرد و گفت: در ارتفاعات محورهای هراز و کندوان بارش‌های پراکنده باران در جریان است که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.