جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به‌دلیل افزایش حجم خودروها، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران–شمال به‌صورت مقطعی مسدود و این محور به‌منظور تخلیه بار ترافیکی یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محورهای کندوان و هراز در برخی مقاطع نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و تردد در این مسیرها با کندی همراه است.

صادقی با بیان اینکه وضعیت ترافیک در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است، ادامه داد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین از کاربران جاده‌ای خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های رسمی دریافت کرده و با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.