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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

ترافیک سنگین در محور دوطرفه کندوان

ترافیک سنگین در محور دوطرفه کندوان

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محور کندوان به‌ویژه در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

علی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: محور کندوان در حال حاضر دوطرفه است اما در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

وی افزود: همچنین در محورهای هراز و سوادکوه نیز تردد خودروها به‌صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی با بیان اینکه مشکل خاص جوی در محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی از جمله بارش یا پدیده‌های جوی تأثیرگذار در راه‌های مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله در مسیرها تردد کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.

کد مطلب 6780258

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