ترافیک سنگین در محور دوطرفه کندوان

علی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: محور کندوان در حال حاضر دوطرفه است اما در مسیر جنوب به شمال، به‌ویژه در محدوده سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد.

وی افزود: همچنین در محورهای هراز و سوادکوه نیز تردد خودروها به‌صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی با بیان اینکه مشکل خاص جوی در محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی از جمله بارش یا پدیده‌های جوی تأثیرگذار در راه‌های مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله در مسیرها تردد کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند.