انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای لرستان از نگاه آمار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: انتخابات شورای شهر و روستا یازدهم اردیبهشت‌ماه امسال در شرایطی برگزار می‌شود که از ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ مقدمات کار شروع شده و در سطح فرمانداری استانداری‌ها طبق برنامه و جدولی که وزارت کشور اعلام کرده است، روند طبیعی کار در حال انجام است.

برگزاری انتخابات شوراها در ۳۳ شهر لرستان

وی ادامه داد: در استان لرستان برای انتخاب ۱۸۱ نفر عضو شورای اسلامی شهر انتخابات در ۳۳ شهر استان برگزار می‌شود.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، تصریح کرد: داوطلبین ثبت‌نامی اکنون نامزدهای انتخاباتی هستند؛ زیرا صلاحیت این افراد در هیئت‌های نظارت و اجرایی تأیید شده و تأییدیه در قالب پیامک برای آنها ارسال شده است.

آریایی، یادآور شد: بیشترین تعداد افراد ثبت نامی مربوط به شهرستان خرم‌آباد است که شامل ۳۳۵ نامزد انتخاباتی در قالب چهار شهر است.

وی گفت: این افراد مربوط به شهرهای خرم‌آباد، بیرانشهر، زاغه و سفیددشت در شهرستان خرم‌آباد هستند و تعداد نامزدها در بروجرد ۲۶۰ نفر و در کوهدشت نیز ۱۵۵ نفر هستند.

رقابت ۱۳۲۸ کاندیدا در شهرها

دبیر ستاد انتخابات لرستان، افزود: تعداد این نامزدها ۱۴۷ نفر در الیگودرز، ۱۲۲ نفر دورود، ۶۶ نفر سلسله، ۶۶ نفر دلفان، ۵۲ نفر ازنا، ۴۸ نفر در پلدختر، ۴۰ نفر در چگنی، ۲۴ نفر در رومشگان و ۱۳ نفر نامزد در معمولان هستند.

آریایی، ادامه داد: در مجموع در سطح ۳۳ شهر استان لرستان هزار و ۳۲۸ نامزد برای انتخاب ۱۸۱ نفر عضو شوراها به‌هرحال رقابت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود، گفت: ستاد انتخابات استان دارای ۱۳ عضو است که شامل یک نفر رئیس و ۱۲ تا عضو کمیته از جمله کمیته های حقوق، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته آموزش، کمیته تدارکات و... هستند و در طول چند ماه گذشته وظایف خودشان را بادقت انجام داده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، افزود: باتوجه‌به اینکه انتخابات تمام الکترونیک است از ابتدا که فرایند ثبت‌نام شروع شده است فرمانداران و بخشداران نقش اصلی در برگزاری این انتخابات داشتند.

برگزاری انتخابات شوراها در ۱۷۸۰ روستای لرستان

آریایی، ادامه داد: در بحث روستاها نیز ما در کل در استان لرستان هزار و ۷۸۰ روستا داریم که انتخابات در آنها برگزار خواهد شد و در این تعداد روستا پنج هزار و ۴۴۷ نفر انتخاب خواهد شد.

وی تصریح کرد: از هزار و ۷۸۰ روستای استان، ۵۲ روستا جمعیت بیشتر از هزار و ۵۰۰ نفر دارند که شورای اسلامی روستاها پنج‌نفره خواهند داشت و در هزار و ۷۲۷ روستا که جمعیت زیر هزار و ۵۰۰ نفر است، شورای اسلامی روستاها سه‌نفره خواهند بود که در مجموع پنج هزار و ۴۴۷ نفر را مردم برای شورای اسلامی روستاها انتخاب خواهند کرد.

دبیر ستاد انتخابات لرستان با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات الکترونیک نیز، گفت: انتخابات الکترونیک با بقیه انتخابات تفاوت اساسی دارد، با استفاده از کارت شناسایی ملی، کارت پایان خدمت یا گواهینامه رانندگی می‌شود در انتخابات شرکت کرد و زمانی که کد ملی فرد وارد می‌شود، مشخصات فرد نمایش داده نمی‌شود و الزاماً فرد باید اثر انگشت خودش را روی دستگاه قرار دهد که در اینجا بلافاصله مشخصات خود فرد نمایش داده می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند با کارت شناسایی فرد در شعبه‌های دیگر رأی بدهد.

پیش‌بینی ۷۰۵ شعبه اخذ رأی در شهرها

آریایی، افزود: صحت این انتخابات فوق‌العاده زیاده است و هیچ مشکلی در شمارش آرا نیست به محض اینکه وزارت کشور اعلام بکند که انتخابات تمام شده چند دقیقه بعد در شعبه اخذ رای مشخص است که چه کسی چه تعداد رای کسب کرده است.

وی ادامه‌داد: بلافاصله آراء هر شعبه برای فرمانداری ارسال می‌شود وحداکثر یک ساعت بعد مشخص می‌شود که در هر شهرستان، شهر یا هر بخشی چه کسانی رای آورده اند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان، گفت: در سطح شهرهای استان ۷۰۵ شعبه اخذ رای ثابت تعریف شده و ۱۶ شعبه سیار خواهیم داشت که بیشترین شعب با ۲۳ شعبه مربوط به شهرستان خرم آباد و کمترین آنها مربوط به شهر چگنی با هفت شعبه است.