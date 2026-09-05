مصطفی پروین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طول محور خمین–الیگودرز در محدوده استان مرکزی ۳۵ کیلومتر است که هشت کیلومتر از مسیر حدفاصل شهر خمین تا روستای امیریه اجرا شده است.

وی افزود: قطعه حدفاصل روستای امیریه تا روستای دربند به طول چهار کیلومتر در قالب قرارداد اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی قرار دارد و عمده عملیات این بخش شامل اجرای روسازی است.

پروین تصریح کرد: بخش حدفاصل فرج‌آباد تا انتهای حوزه استحفاظی استان در گردنه قره‌کهریز، بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن در مراحل پایانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عملیات تکمیلی این بخش شامل احداث دو دستگاه دوربرگردان پروانه‌ای و اجرای اقدامات ایمنی مسیر از جمله نصب تابلو و علائم ترافیکی و اجرای نیوجرسی در حال انجام است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خمین تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی کل پروژه حدود ۳۵ درصد برآورد می‌شود و تکمیل آن در شرایط کنونی، نیازمند تأمین نزدیک به یکهزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به اهمیت این محور در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای عملیات باقی‌مانده تأکید کرد و افزود: تکمیل باند دوم محور خمین–الیگودرز می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه داشته باشد.