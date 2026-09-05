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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

معاون علمی رئیس جمهور:

فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال اعلام می‌ شود

فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال اعلام می‌ شود

ارومیه - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از تلاش برای نهایی‌سازی و اعلام چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح شنبه در بدو ورود به آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سه فراخوان پیشین گفت: سه فراخوان برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی داشتیم که فراخوان سوم تقریباً در حال نهایی شدن است.

وی درباره زمان برگزاری چهارمین فراخوان نیز خاطرنشان کرد: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیروهای نخبه به بنیاد ملی نخبگان ارسال شده و اکنون این موقعیت‌ها در حال ارزیابی است.

معاون علمی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه برخی موقعیت‌های پیشنهادی به دستگاه‌ها بازگردانده شده است، افزود: جایگاه‌های در نظر گرفته شده برای نخبگان باید از نظر مدرک تحصیلی، تخصص و شرایط مورد نیاز با مشخصات افراد واجد شرایط تناسب داشته باشد.

افشین همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اضافه کرد: برای اجرای این طرح، هماهنگی میان معاونت علمی، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا فرآیند جذب نخبگان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم فهرست نهایی موقعیت‌های شغلی تا پایان سال آماده شود و چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز در همین بازه زمانی اعلام شود.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور صبح امروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

شرکت در نشست با نخبگان، فعالان علمی و فناورانه و برگزاری جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان از مهم‌ترین برنامه‌های معاون رئیس‌جمهور در این سفر است؛ نشستی که با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان آذربایجان‌غربی برگزار خواهد شد.

بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان از دیگر برنامه‌های سفر افشین به آذربایجان‌غربی است که در جریان آن، ظرفیت‌های فناورانه و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6937710

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