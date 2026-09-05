به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح شنبه در بدو ورود به آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به سه فراخوان پیشین گفت: سه فراخوان برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی داشتیم که فراخوان سوم تقریباً در حال نهایی شدن است.

وی درباره زمان برگزاری چهارمین فراخوان نیز خاطرنشان کرد: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیروهای نخبه به بنیاد ملی نخبگان ارسال شده و اکنون این موقعیت‌ها در حال ارزیابی است.

معاون علمی رئیس‌ جمهور با بیان اینکه برخی موقعیت‌های پیشنهادی به دستگاه‌ها بازگردانده شده است، افزود: جایگاه‌های در نظر گرفته شده برای نخبگان باید از نظر مدرک تحصیلی، تخصص و شرایط مورد نیاز با مشخصات افراد واجد شرایط تناسب داشته باشد.

افشین همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اضافه کرد: برای اجرای این طرح، هماهنگی میان معاونت علمی، سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی ضروری است تا فرآیند جذب نخبگان با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم فهرست نهایی موقعیت‌های شغلی تا پایان سال آماده شود و چهارمین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز در همین بازه زمانی اعلام شود.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور صبح امروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد ارومیه شد.

شرکت در نشست با نخبگان، فعالان علمی و فناورانه و برگزاری جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان از مهم‌ترین برنامه‌های معاون رئیس‌جمهور در این سفر است؛ نشستی که با هدف بررسی ظرفیت‌ها، مسائل و راهکارهای توسعه زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان آذربایجان‌غربی برگزار خواهد شد.

بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی و برخی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان از دیگر برنامه‌های سفر افشین به آذربایجان‌غربی است که در جریان آن، ظرفیت‌های فناورانه و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.