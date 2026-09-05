به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی شرایط و مراحل پذیرش دانشجویان میهمان ورودی جدید (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) را اعلام کرد.دانشجویان میهمان ورودی جدید (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) که برای اولین‌بار در سامانه نقل‌وانتقالات (سامانه سجاد) وزارت علوم، با میهمانی آنان به دانشگاه خوارزمی موافقت شده است (موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد)، لازم است برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی ثبت‌نام کرده و مراحل مربوطه را به ترتیب انجام دهند.

مرحله اول: انجام فرآیند ثبت‌نام توسط دانشجو (الزامی)

فرآیند ثبت‌نام از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ انجام می‌شود.

۱. ورود به سامانه آموزشی گلستان دانشگاه خوارزمی به آدرس:

https://golestan.khu.ac.ir

۲. پس از ورود به سامانه آموزشی گلستان، گزینه «متقاضیان میهمان (اولین بار) به دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶» را انتخاب کنید.

۳. کد امنیتی را درج کرده و بر روی آیکون «ورود» کلیک نمایید.

۴. از طریق گزینه «آموزش» در بالای صفحه و از زیرمجموعه «دانشجو»، گزینه «پذیرش میهمان ـ ثبت مشخصات اولیه دانشجویان متقاضی میهمان در این دانشگاه» را انتخاب نمایید.

پس از باز شدن صفحه «ثبت مشخصات اولیه متقاضی میهمان در این دانشگاه»، اطلاعات فردی خود را تکمیل کرده و نسبت به ساخت شناسه کاربری و رمز عبور اقدام نمایید.

در این مرحله، دانشجو باید برای ورود به سامانه گلستان دانشگاه خوارزمی، شناسه کاربری و گذرواژه تعریف کند. بنابراین لازم است در حفظ و نگهداری این رمز دقت شود.

سپس از سیستم آموزشی گلستان خارج شده و مجدداً با شناسه کاربری و گذرواژه‌ای که تعریف کرده‌اید، وارد سامانه آموزشی گلستان شوید و از مسیر:

دانشجو ← پذیرش میهمان ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان متقاضی میهمان در این دانشگاه مراحل مشخص‌شده در این فرآیند را به ترتیب تکمیل نمایید.

در منوی «تکمیل و تأیید اطلاعات شخصی متقاضی»، اطلاعات فردی، رشته مربوطه، شماره حساب بانکی، اسکن عکس پرسنلی و سایر اطلاعات باید به‌صورت دقیق تکمیل شود. توجه داشته باشید که در پایان این صفحه، برای ذخیره اطلاعات واردشده، حتماً گزینه «اطلاعات وارده مورد تأیید اینجانب می‌باشد» را روی «بله» قرار دهید.

پس از تکمیل و تأیید اطلاعات، دانشجو باید منتظر تأیید مدیریت دانشکده جهت پذیرش نهایی باشد. این مرحله توسط دانشکده انجام خواهد شد. پس از تأیید نهایی دانشکده، دانشجو به‌صورت کامل پذیرش شده و سرترم ۴۰۵۱ (نیمسال اول ۱۴۰۵) در اطلاعات جامع دانشجو ایجاد خواهد شد.

مرحله دوم: تأیید مدیریت دانشکده

این مرحله توسط کارشناسان آموزشی دانشکده انجام می‌شود.

آموزش دانشکده باید از طریق مسیر:

آموزش ← دانشجو ← پذیرش میهمان ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان متقاضی میهمان در این دانشگاه

نسبت به تأیید اطلاعات دانشجو اقدام کرده و نظام آموزشی دانشجو را «شبانه» اصلاح نماید.

در این مرحله، کارشناسان آموزشی دانشکده باید اطلاعات مربوط به دانشکده، گروه آموزشی و رشته هر دانشجو را با دقت تعیین و ثبت کنند.

مرحله سوم: پرداخت شهریه

پس از این مرحله، دانشجو لازم است مبلغ تعیین‌شده به‌صورت علی‌الحساب، معادل ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارده میلیون تومان) بابت شهریه را پرداخت کند و سپس در بازه زمانی تعریف‌شده در سایت گلستان، برای انتخاب واحد (در صورت نیاز) با کمک کارشناسان دانشکده اقدام به انجام انتخاب واحد نماید.

برای پرداخت شهریه از مسیر زیر اقدام کنید:

آموزش ← شهریه ← پرداخت شهریه دانشجو

برای پرداخت، از کارت‌های بانکی عضو شتاب که دارای رمز پویا هستند، استفاده نمایید.

قابل ذکر است در صورت انصراف دانشجو، عودت مبلغ واریزی مطابق قوانین و مصوبات هیئت امنای دانشگاه خوارزمی خواهد بود.

دانشجویان گرامی در صورت نیاز، فقط با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایند.

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